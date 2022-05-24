麥當勞全新巧克力椒鹽脆餅麥旋風5月25日起限時供應

美國麥當勞推出2022年第一款全新巧克力椒鹽脆餅麥旋風(Chocolatey Pretzel McFlurry)，將自5月25日起在全國麥當勞餐廳限時供應，讓又甜又鹹的美味帶給您清爽涼快的夏天。

盛夏近在咫尺，美國麥當勞 也適時推出今年第一款全新口味麥旋風——巧克力椒鹽脆餅麥旋風(Chocolatey Pretzel McFlurry)。這款冰涼涼、凍滋滋的美味，將自5月25日起在全國參與活動的麥當勞餐廳限時供應。

每一份麥旋風都以麥當勞香濃馥郁的香草冰淇淋為底，搭配包裹著巧克力的椒鹽脆餅片，再加上一圈濃郁的焦糖，正好成為甜與鹹的完美組合。您是不是已經在流口水了呢？

當粉絲們想念甜鹹兼具的美味時，二話不說就直奔金色拱門，因為麥當勞已備妥與巧克力椒鹽脆餅麥旋風完美搭配的菜單選項，讓飢腸轆轆的粉絲可以大快朵頤。

* 如果您嗜甜，您將因為第一次品嚐到濃郁巧克力與美味椒鹽脆餅的組合而心蕩神馳。您甚至可以首當其衝，再加點一份香脆蘋果派或巧克力碎片餅乾，徹底滿足您對甜品的慾望。

* 如果您嗜鹹，那您會迫不及待想嚐嚐椒鹽脆餅片的好滋味。您絕對會想點一份大號舉世聞名薯條或令人垂涎欲滴的大麥克(Big Mac)，來搭配您的甜點。

想品嚐全新巧克力椒鹽脆餅麥旋風的好滋味，就跟您平常點選經典OREO或M&M's麥旋風一樣，在麥當勞餐廳堂食、使用得來速或通過麥當勞應用程式使用麥當勞送餐服務。

McDonald's USA, LLC以高質量食材與各色各樣的菜單選項，每天服務數以百萬計的顧客。美國麥當勞大約1萬3500家餐廳中，百分之95由業主獨立擁有和經營。欲知詳情，請登入：www.mcdonalds.com，或通過推特追蹤麥當勞：@McDonalds，也可瀏覽臉書 專頁：www.facebook.com/mcdonalds。