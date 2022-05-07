銷售冠軍梨奧美天麻首烏美髮系列 今年母親節最佳禮物

銷售第一名的梨奧美天麻首烏美髮系列，由天然草本名貴中藥製成，有效防脫髮及防白髮。

行銷世界的梨奧美(O'NAOMI)為一個地道的香港 品牌，其天然草本產品包括護膚沐浴系列、美容護理系列。僑胞最愛用的天麻首烏美髮系列長年位居銷售第一名，母親節 送禮送青春美麗，歡迎到各超巿選購。

梨奧美公司於1992年成立，一直致力於研製防脫髮和防白髮的洗髮水以及一系列天然漢方護膚沐浴露。其頭髮護理的系列禮盒，包括控油止癢袪頭屑、黑髮育髮止頭風、防脫髮舒緩頭、護髮固髮養髮等系列四大套裝，每款包括有洗髮水及護髮素組合。

梨奧美全天然護髮系列採用全天然草本漢方，解決頭髮煩惱，最重要是治標又治本。在中醫的角度，肝血不足、腎氣虛弱會防礙頭髮吸收營養，導致出現白髮、脫髮、髮質變得脆弱。要保養頭髮，除了透過飲食保養外，也可透過頭皮直接吸收營養。梨奧美漢方護髮產品乃香港製造，以低微細化技術把漢方研製成微細粉末，令頭髮更易吸收、效果媲美內服中藥。

銷售冠軍的梨奧美天麻首烏洗髮水及修護精華素，蘊含天麻、首烏、女貞子、當歸及多種名貴漢方草本，促進頭皮血液循環、調節頭髮生長期、強韌髮絲、大大改善掉髮；再配合珍貴的人參，加速頭髮生長、修護及改善髮質，令頭髮光澤絢麗，回復濃密強韌。

梨奧美護膚沐浴露系列也是以天然漢方草本為主，產品含珍貴的珍珠末、當歸、人參、田七及生薑等天然成分，潔淨肌膚沐浴之餘，為肌膚補充養分、改善血液循環及新陳代謝。珍珠末、當歸滋潤沐浴露，有效改善肌膚微循環系統及新陳代謝率，令肌膚白裡透紅。

SunLab於1992年成立，一直致力於研究以中國漢方加上日本低微細化技術研製出的一系列中國漢方草本洗髮護髮產品及護膚沐浴露梨奧美O'Naomi Natural；該系列產品成分天然，採用漢方草本及多種名貴藥材研製而成，全部香港生產。梨奧美O'Naomi Natural還推出了一系列以天然材料為基礎的洗髮水及沐浴露，成分包括蜜糖、綠茶、橄欖、蔗糖、海鹽、牛奶等，為肌膚及頭髮進行修護，迎合客人不同的需求。梨奧美O'Naomi Natural榮獲2011年香港名牌獎項，是在香港、美國、加拿大、東南亞 等地暢銷的香港本地品牌。

美國總代理梨奧美公司總經銷為寶發貿易公司，地址：28 Varick Ave., Brooklyn, NY 11237。電話：718-381-5659，電郵：[email protected]、[email protected]。