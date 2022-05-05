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美國華裔小姐競選報名5月27日截止

工商記者高傑文／紐約訊
過往美國華裔小姐選美決賽的盛況。
過往美國華裔小姐選美決賽的盛況。

「2022年第19屆美國華裔小姐競選」報名在熱烈進行中，年齡17至26歲、有美國合法居留身份的華裔女性均可參加，報名截止日期為5月27日。

自2002年首屆美國華裔小姐競選以來的20多年，有許多佳麗通過這個舞台在娛樂圈取得過輝煌的成績。2004年美國華裔小姐冠軍陳法拉，在2005年香港TVB國際華裔小姐競選獲得亞軍後，便在香港演藝圈發展，成績優異，現今在美國好萊塢成為炙手可熱的演員，接拍多部劇集和電影，還參演了漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》，獲得多個國際名牌代言的機會。

近年美國華裔小姐冠軍佳麗們連續五年在「香港國際中華小姐」比賽中取得三甲佳績：2014年惠櫸喬奪得季軍、2015年陳舒菲奪得亞軍、2016年余思霆和2017李思佳均獲得冠軍、2018年吳雅珠奪得季軍。余思霆簽約香港無線電視出道成為藝人，至今已經接拍多部劇集和主持工作，最近播出的TVB電視至潮綜藝節目《一日打工仔》大受歡迎，正在熱播中。

阮健華表示，「2022年度第19屆美國華裔小姐競選」活動必定精彩紛呈、火爆熱烈，選美會將利用各大自媒體在社交平台全力推廣，製造熱搜話題，展示華裔小姐的獨特魅力。有自信、有夢想、有才華的佳麗們應把握機會、盡快報名，最終截止日期為5月27日；大會安排5月28日在紐約法拉盛喜來登酒店進行面試，之後進行為期兩個月的活動，這包括了20天的集訓課程、6月18日的首場公演、7月8日的才藝淘汰賽和7月23日在康州金神大賭場舉行的總決賽。更多詳情可以致電：347-829-6692、917-686-0866。

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