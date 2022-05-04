順安堂慶祝母親節買就送購滿兩百即贈漢方養生食譜

漢方養生食譜每一帖的藥膳食譜，都經過百年來的考據。

在台灣擁有八十年老字號的法拉盛 「順安堂」為慶祝母親節 ，凡購滿兩百，即贈送精美包裝的漢方養生食譜 。

順安堂為推廣漢方食譜養生，特別印製精美的「漢方食譜養生綱目」，分上下兩冊；兩本藥膳食譜的編撰是運用中國傳統醫藥學理論，再以現代科學化知識分析，配合烹調技術而編寫的系統性、理論性及實用性兼而有之的食譜。食譜內都是一般家庭中容易製作且多食有益健康的養生膳食，綜合性的各種植物加上肉食食品的配合，每一帖的藥膳食譜都經過百年來的考據；食譜中會說明某種植物的藥材及它的副作料，再加上烹調方法，食用後對人體健康相當有益。

位於法拉盛羅斯福路上的順安堂中藥號，專門經營大陸、臺灣、日本、美國及其他各地區的健康食品及中西藥材。該店由林老闆夫婦親自主理，本身為中醫師的林老闆，三十年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。該店的所有花旗參均出自其自經營的威斯康辛州花旗參農場，農場佔地數百畝，位於花旗參的產地中心。林老闆以三十年中醫藥的豐富經驗和對各類人參的瞭解，選擇出品質最佳、價錢最低的花旗參供給顧客。

順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355(法拉盛羅斯福路135-24號)喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。