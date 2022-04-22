2022年超越會長杯高爾夫公開賽成功舉辦

發球儀式。

由紐約超越高爾夫俱樂部舉辦、順成地產贊助的2022年超越會長杯高爾夫公開賽，於2022年4月19日，在風景秀麗的紐約長島 Harbor Links高爾夫球場舉行。近百名球員進行揮杆角逐，賽後在Harbor Links球場會所舉辦頒獎晚會。Jane Gao女士榮獲超越俱樂部2022會長杯高爾夫公開賽女子組冠軍，Andy Fang先生榮獲男子組冠軍。

高爾夫在紐約地區的華人 中，已經有了廣泛的群眾基礎。紐約超越高爾夫俱樂部就是在這個背景下，由紐約地區一群高爾夫愛好者於2017年組建的非盈利組織。俱樂部目前已有100多名會員，會員來自各個行業，包括銀行、地產、醫生、工程師、律師等。這些人中既有剛剛來美定居的企業家，也有在美扎根幾十年的老華僑。超越俱樂部以高爾夫運動為平臺，以球會友、超越自我，促進紐約地區華人高爾夫的發展，同時為紐約地區的華人社區提供服務。新任會長董茂華先生、副會長梅朝輝先生長期活躍於社區，為華人政治代表當選出錢出力；榮譽會長高峰先生、榮譽會長邱露暉先生，為俱樂部的發展運籌帷幄、勞苦功高；俱樂部資深會員、法拉盛華人（工商）促進會會長王耀明醫師，長期為紐約華人社區服務，是一位德高望重的社區領袖；超越俱樂部最受歡迎的崔健醫師，醫者仁心，醫術和球技並駕齊驅。

紐約超越高爾夫俱樂部每年都會舉辦幾場大型比賽，同時也舉辦各種公益賽，已經成為紐約地區頗具影響力的高爾夫俱樂部。2022年會長杯，是該俱樂部繼疫情以來第一次舉辦的大型公開賽，感謝臺灣高爾夫協會、孔子杯高爾夫籌委會、紐約兄弟會 高爾夫球隊、紐約醫生高爾夫球隊的友情參與。