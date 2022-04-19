康州古董拍賣行NADEAU'S AUCTION4/30一年一度春季拍賣會

此次拍品包括超過610件美國、中國古董及民間藝術品、珠寶、畫作等精品收藏。

位於新英格蘭一家最大的康州古董拍賣 行NADEAU'S AUCTION GALLERY，今年春季的拍賣會將於4/30(周六)上午10時舉辦，希望華人 踴躍觀展和參與競拍。

此次拍賣的收藏品來自康州曼徹斯特的Thomas Bailey家族，來源包括50年個人鐘錶和美國古董收藏、Wallace Bradway莊園的收藏、耶魯大學美術館、康州New Heaven、Louis Edmund Zacher旅行者總裁(1929-1945)/Edmund Zacher(1910-1992)/Richard Zacher(1947-至今)、來自康州Florence Yannios三處莊園/海濱別墅的遺產。關於圖錄及全部照片，敬請覽網站：www.NadeausAuction.com。

該次拍品主要精品都是華人喜好的收藏，有超過數百件美國歷史中重要家族的收藏品，共計約超過610件拍品，其中包括100多件珠寶/英鎊和黃金、3.4克拉梨形鑽石、幾枚1克拉至2.25克拉的鑽石戒指、Tiffany、Rolex、Breitling、Hublot、25枚1947比索金幣、Marco Bicego、Louis Vuitton、茶具、Benjamin Burt。

中式及裝飾飾品有：翡翠、粉彩玫瑰、玫瑰獎章、景泰藍、青花瓷、青銅器、薩摩、卷軸、長袍、對燈、軟膏、伍斯特、梅森、柯爾特眼鏡蛇。美國的藏品有：嫁妝箱、齊本德爾、安妮女王、威廉和瑪麗、3 座高鐘、格魯吉亞傢俱、2台Steinway鋼琴、Federal、書籍收藏（包括1699年海盜歷史和地圖、1733年印度和中國古代記述/歷史和1749海盜生活及其船員故事）、紙上繪畫和作品、古代大師收藏、Alfred De Neuville、Abbot Graves、Lumis、Gervex、Wax Portraits、Aaron Fletcher、Micah Williams、中國畫、義大利畫派、超過16幅肖像畫、Caprile、Sandona、Jensen Warshawsky、Currier、Lance、Sydney Yard、Emilio Terry、東方地毯、高加索、Bidjar、Sarouk、Killam、Shirvane、Hamadan。

該古董拍賣行信譽卓著，大多都是康州地區名門家族的遺產和收藏品，年代準確、品位高、極具投資 收藏價值，是古董收藏家和愛好者不可多得的重要拍賣會，也是近年來難得的投資收藏機會。

預覽時間：4/28(周四)2PM-6:30PM、4/29(周五)12PM-5PM；4/30拍賣當日(周六)預覽時間：9AM-10AM，其他時間請預約；電話：860-246-2444。拍賣會地址：25 MEADOW RD., WINDSOR, CT 06095(離Hartford僅3分鐘)，電郵：[email protected]。