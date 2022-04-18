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世界各國藝術家法拉盛市政廳慈善拍賣

工商記者廖學錕／紐約訊
藝術家張家明的作品《The Forest》，在現場被激烈競拍。
藝術家張家明的作品《The Forest》，在現場被激烈競拍。

由跨樂音樂協會(MuseConnect)主辦、國際表演和視覺藝術協會(ISPVA)組織策展的藝術展與慈善拍賣會，日前於紐約市法拉盛市政廳舉行。紐約市議員黃敏儀、跨樂音樂協會董事長黃百齡、國際表演和視覺藝術協會董事李彬等各界人士及海內外知名藝術家、音樂家等，均出席了此次活動。

據此次藝術展策展人兼評委會委員、知名藝術家潘佳琪介紹，此次展覽作品由五位來自世界各地的獲獎藝術家、策展人、活動家等專業人士，從視覺效果、專業技巧與概念等多個維度來進行評選，最終在百餘份作品中，遴選出了13位來自不同國家和地區的傑出藝術家與15件優秀的藝術作品。

本次展覽涵蓋了繪畫、平面設計、拼貼和混合媒介等豐富多彩的藝術門類。評委海瑞克‧湯瑪斯尼說：「藝術家們圍繞著主題『隨想曲』，高水準地展現了對過去、當下、未來的多方位解讀與思考。」屠意雯的作品《漢宮秋月》，在此次展覽中是第一幅競拍作品，其靈感來源於古箏名曲《漢宮秋月》，描繪了古代女性不甘於順從命運的痛苦掙扎。藝術家獨特的設計構想與意境之美在作品中表現得淋漓盡致，最終以高價被競拍收藏。得到特別關注的是臺灣藝術家張志元的作品《Refreshing》，冷冽的色調配合抽象的圖形與線條，將藝術家的自身心境歷程與心靈寄託完美呈現出來。日本畫家SHIHO天馬行空、色彩繽紛的作品，引來不少藏家駐足觀看。知名紐約藝術家鄧天覽，此次入選的作品《SCARS》是他的最新力作。從個人和集體、主觀和客觀疊加的共生角度，記錄了新冠大流行，引發了在場觀眾的探討。善於表達品牌核心價值的設計師施德嫻，她的平面設計作品同樣引人關注。作品中強烈的音樂元素與藍色的基調，展現出音樂猶如同汪洋大海般的壯闊。來自印度的藝術家阿瓦尼‧派特爾，畫作以印度音樂和表演為基礎，令觀眾仿佛置身在色彩和圖案的宇宙中徜徉。同樣借用音樂為創造靈感的作品《Sing》來自視覺藝術家、插畫家鄧溢詩，作品使用明亮的顏色搭配，打造出柔和溫暖的質感，呈現出輕快自在的明朗心情。另一位入圍的中國藝術家吳照華的油畫作品《翠谷幽深》，運用層層遞進的綠色，展現了大自然給人內心深處帶來了寧靜。張家明的作品《The Forest》同樣以高價被賣出，作品描繪了夢境中的片段與現實林中漫步的虛實交錯。美國畫家凱爾西‧赫弗南的超現實拼貼作品也得到現場藏家的青睞，最終以高價被收藏。

評委賀小表示，通過這些傑出藝術家的優秀作品，通過他們觀察世界、思考人生的多維度視角，讓我們更多、更好、更深地瞭解藝術家的情感和觀念。此次藝術展和拍賣會受到業內廣泛關注，同時獲得各界人士的高度讚揚！

紐約市 印度 拍賣

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