易經風水免費講座 為僑胞解惑由台灣賴正祥易經風水大師主講

台灣易經風水大師賴正祥擅長各種道法、風水寶地尋龍點穴，協助扭轉乾坤化吉祥。

由台灣易經大學世界華人 聯誼會舉辦的「易經風水」座談，特邀台灣易經風水大師賴正祥主講，用易經風水幫助社區僑胞解決各種疑難問題。講座時間為04/17(周日)下午2點至下午5點，地點在紐約華僑文教中心。活動免費入場，僅此一場，座位有限，請提早報名。

中華文化道統——易經，是群經之首，包羅宇宙萬生萬物之法則，也是一條不可言說的智慧之路。那麼應該如何將博大精深的學問融入現代日常生活，並用以解決各種人生難題呢？

風水是一種與天地合同的生命之理，如何經由外在環境的和諧，達到內心世界的寧靜，進而瞭解生命的價值與真諦？若要斷除眾生的苦因苦果，就必須要瞭解大自然之中易經與風水的重要性。

賴正祥是現任台灣堪輿命理協會理事長，同時也是中華星相堪輿命蔔研究協會、中國五術教育 協會全國總會、中華台灣道教總會榮譽理事長，擅長各種道法、風水寶地尋龍點穴，可扭轉乾坤化吉祥，有數千案例之驗証。他曾幫國外各大企業家勘察風水寶地，此次應邀訪美，停留時間短暫，若有私人問題亦可預約，做個別諮詢指導。他的主要工作內容有：

1.陽宅：住家、公司、工廠、大樓之勘察、調整、設計。

2.陰宅：尋龍點穴，解決墓地各種問題。

3.卜卦問事、八字論命，破解婚姻、事業、官非、財富、工作、求學、健康等問題。

4.做「生基」服務，增長褔祿壽。

生基是中國千百年來的道家方術之一，是一門古老的科學。老祖宗們只知其然，卻不知其所以然，根本沒有人知道究竟是什麼作用原理。直到21世紀科技發展，基因解碼之後發現，人的身體裡包含有「資訊」，它具有放射性碳同位素C14，與地氣結合後產生了量子聯繫（Quantum Connection)的現象，從而引發了共振效應。地球本身是一個大磁場，人體是一個具有獨立系統的生物磁埸，由於我們生活的環境、方位、形狀與周遭環境搭配的不同因素下，產生各種不同磁場互動關係。報名專線：917-535-8936，紐約華僑文教中心地址：133-32 41st Rd, Flushing, NY 11355。