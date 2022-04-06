紐約家電免費分體冷暖空調器材和安裝敬請民眾把握空前優惠以免向隅
紐約家電和ConEdison合作推出限時免費分體冷暖空調特大贈送，由於優惠活動只延續至4月10日，現進入倒計時，希望有需要免費空調的民眾前往紐約家電門市或致電諮詢，他們有專業的工作人員提供您最滿意和詳盡的諮詢。此優惠活動不僅分體冷暖空調系統免費，而且安裝材料及人工都無需您出一分錢。
據紐約家電負責人Michael鍾介紹，這是今年紐約家電攜手ConEdison合作的一項嘉惠民眾、千載難逢的優惠合作案。只要民眾符合如下幾個條件，就可免費獲得一整套的免費分體冷暖空調系統，包括有：三菱、大金、格力、KingHome等各大品牌。Michael表示，此優惠第一條件就是您要擁有ConEdison的賬戶；第二您家中有安裝節能分體冷暖空調的需求；第三是家中有可以拆除的現有暖氣爐住家用戶。只要條件符合，您即可到紐約家電各大門店，有專業人員幫您處理後續的一切手續，您無需做任何事、不需出一分錢就可擁有一套免費冷暖空調系統，而且安裝及材料費全免。鍾先生強調，節能環保是當今全球的一個趨勢，政府也在積極配合出臺各項優惠補貼政策。時下流行的分體空調由於節能、低噪音廣受消費者歡迎。分體式空調可將噪音隔離在外，且最新的壓縮機高效省電節能，使用環保冷媒，可以有效節省耗電量、調節穩定室溫；一機兩用，天熱時可為冷氣機，天冷時亦可為暖氣機，一台壓縮機可同時帶一風扇或二至四個風扇，方便安置於不同空間。
紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及400萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，提供遠近送貨與售後服務，歡迎選購；建築業或裝修業者批發另有優待。優惠於4月10號截止，先到先得，快去紐約家電瞭解詳情吧！諮詢熱線：718-886-4980，以下是紐約家電各大門店的地址：131-31 Fowler Ave, Flushing, NY；42-49 Main St, Flushing, NY；249-50 Jericho Tpke, Floral Park, NY；7305 New Utretch Ave, Brooklyn, NY；919 65th St, Brooklyn, NY；2300 86th St, Brooklyn, NY；1401 Ave U, Brooklyn, NY。
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