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國稅局提醒納稅人勾選針對2021年虛擬貨幣交易的問題框

紐約訊

美國國稅局提醒納稅人，表格1040、表格1040-SR和表格1040-NR頂部有一個針對於虛擬貨幣的問題，該問題為：「在2021年的任何時候，您是否有收到、出售、交換或以其它方式處置任何虛擬貨幣中所存在的經濟利益？」所有提交表格1040、表格1040-SR或表格1040-NR的納稅人必須勾選一個框，對虛擬貨幣問題回答「是」或「否」。所有納稅人都必須回答這個問題，而不僅僅是2021年進行虛擬貨幣交易的納稅人。

2021年任何時候僅持有虛擬貨幣的納稅人，如果當年沒有從事過任何涉及虛擬貨幣的交易，或者其活動僅限於以下情形，可勾選「否」：

• 在自己的錢包或帳戶中持有虛擬貨幣；

• 在自己的錢包或帳戶之間轉移虛擬貨幣；

• 使用真實貨幣購買虛擬貨幣，包括使用PayPal、Venmo等真實貨幣電子平臺購買；

• 參與如上所述持有、轉移或購買虛擬貨幣的多項活動。

以下清單涵蓋了需要勾選「是」的最常見虛擬貨幣交易情形：

• 收到虛擬貨幣作為對所提供商品或服務的付款；

• 免費（不提供任何對價）接收或轉讓虛擬貨幣，不符合善意禮物的條件；

• 通過挖礦和質押活動獲得新的虛擬貨幣；

• 通過硬分叉獲得虛擬貨幣；

• 用虛擬貨幣交換財產、商品或服務；

• 用虛擬貨幣交換/交易另一種虛擬貨幣；

• 出售虛擬貨幣；

• 對虛擬貨幣經濟利益的任何其它處置。

如果納稅人通過出售、交換或轉讓來處置作為資本資產持有的任何虛擬貨幣，應勾選「是」並使用表格8949計算其資本損益，如何在附表D(表格1040)中報告。

如果納稅人收到任何虛擬貨幣作為對服務的補償或出售他們持有的任何虛擬貨幣給貿易或商業客戶，他們必須報告收入，和報告相同類型的其它收入一樣（例如表格1040、1040-SR或1040-NR第1行上的W-2工資，或附表1附表C中的庫存或服務）。

想要瞭解更多資訊，請參閱https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040gi.pdf的第17頁，並且訪問https://www.irs.gov/zh-hans/businesses/small-businesses-self-employed/virtual-currencies來瞭解有關虛擬貨幣和其它相關資源的資訊。

虛擬貨幣 國稅局

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