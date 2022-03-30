陳張栩精神心理專科醫生提供精神心理健康醫療服務

著名的心理精神科專家陳張栩醫生，帶領精英團隊提供全方位的精神醫療，為紐約社區帶來心理健康的服務。

位於布碌崙 八大道、五大道及法拉盛 天景精神心理中心的精神心理專科診所，由著名的陳張栩精神心理專科醫生親自看診。陳醫生在華人 社區以及主流社會皆享有良好的口碑，積累了20年臨床經驗，疫情期間一直無休地為病患做遠距及保持社交安全距離的看診服務，撫慰僑胞緊張不安的情緒，配合有經驗的心理輔導師，提供專業的服務、敬業的精神、準確的診斷；藥物治療和心理輔導相輔相成，多次得到專科領域的肯定和獎勵。

陳張栩醫生同時也是陽光心理安康中心（Chinese American Sunshine House）的創辦人，每年定期舉辦公益活動，促進社區的精神健康發展和家庭和諧關係成長。

陳張栩醫生表示：華人對精神心理健康的認知是非常有限的，甚至有懼怕看心理科的心態。女性懷孕時面臨生理和心理上的雙重改變，體內荷爾蒙發生變化，也是導致抑鬱症病發的原因。孕期抑鬱症是一種孕期心理疾病，表現為孕婦在懷孕期間所出現的抑鬱症狀，如情緒低落、注意力下降、睡眠質量差、暴食或厭食、焦慮、疲勞、缺乏安全感、喜怒無常等。

精神分裂症不可怕，可怕的是一味否定，不敢正視疾病，沒有正確的診斷，從而延誤了最佳治療期，嚴重影響癒合。精神分裂症如果不治療，發展到後期會給個人、家庭以及社會帶來嚴重的後果。

精神心理科治療的範圍甚廣，年齡分佈從小孩到青少年，從成人到老人。有些疾病可以在不同的年齡發生，譬如：小兒多動症多發於小學生，精神分裂症多起病於高中或者大學1-2年級。

有些疾病需要同時看兩科，譬如：老年癡呆、小兒多動症。兩科治療重點會不同，以老年癡呆為例，精神科主治老年癡呆併發的行為異常、情緒失控以及幻覺（非常常見的一個現象）。小兒多動症，精神科以藥物治療結合行為輔導、家庭輔導，並提高改善父母對小兒多動症的認識以及培養良好的溝通。

現在幾乎所有的人都會在不同的人生階段患有疾病，而精神心理病也和其他疾病一樣，需要及時診治、及時治療，這樣才能減少發病率和復發率，達到最佳治療效果。從醫學的角度來說，神經病是指神經科治療的疾病，精神病是指精神科治療的疾病。精神病包括很多疾病，不是所有看精神心理科的病人就是「神經病/精神病」，或者「瘋子，腦筋不正常」。精神病治療的疾病包括情緒不穩定（憂鬱、易怒、發怒、心情沮喪、過度興奮、興奮狀態與沮喪狀態互相交替甚至同時存在）、緊張焦慮、不安、失眠、神經衰弱、疑病症、恐高症、社交恐懼、恐慌、強迫思維、精神分裂，、人格分裂、人格缺陷、性生活不調、夫妻失和、人際關係障礙、小兒多動症、老年癡呆症等。

陳張栩醫生持美國精神與神經專科特考文憑，為多所醫院主治醫生。陳張栩醫生三地診所提供全面精神心理科服務，包括各式心理評估精神鑑定報告的服務，藥物治療配合心理輔導，相互相承。接受各大保險，無需家庭醫生轉介信。

為進一步擴大服務社區，該中心另禮聘周敬永醫生（James Chou, M.D）加入醫療陣容。周敬永醫生畢業於哈佛大學，是西奈山精神科副教授，在精神科領域頗有建樹，主持本中心各式法律所需的精神心理評估報告以及601A移民心理評估報告。在布碌崙和法拉盛「天景精神心理中心」一起為華人社區帶來心理健康的服務。

•布碌崙診所地址：布碌崙8大道58街837號3樓、電話預約：718-686-1533；

•布碌崙診所地址：布碌崙5大道6304 號1樓、電話預約：718-576-3610；

•法拉盛天景精神心理中心地址：天景大廈內（Skyview）131-07 40th Road, 5FL, Suite E25, Flushing, NY 11354，電話預約：718-661-3000。