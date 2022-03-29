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抗衰老頂尖醫生陳惠萍推薦NeoGenPlasma凍齡醫學美容

工商記者鍾淑美／紐約訊
使用NeoGen Plasma凍齡美容儀器治療皮膚，達到抗衰老的最佳效果。
使用NeoGen Plasma凍齡美容儀器治療皮膚，達到抗衰老的最佳效果。

具有豐富醫學美容治療經驗的皮膚專科醫師陳惠萍，近年來致力於抗衰老領域。她表示，現代醫學美容技術發達，只要有心堅持並相信醫美，減齡凍齡逆齡都不是難題。她特別推薦適合亞洲人膚質的NeoGen Plasma凍齡美容儀器，利用獨特的深層組織重塑與快速癒合的醫美療法，達到凍齡的效果。

NeoGen Plasma使用離子體的高能量氣態，產生獨特的熱分子以穿透真皮的表層和深層，促進新膠原蛋白的生長並替換受損的膠原蛋白。由於骨膠原慢慢增生和新生血管形成，在一個很快的、新的、更健康的皮膚結構形成後，表皮溫和慢慢脫落。其獨特的技術將氮氣轉化為等離子體能量，沒有刺痛、灼傷及傷口，同時獨特能量均勻地被吸收，確保對皮膚整體保持一致的處理。

NeoGen Plasma凍齡美容法沒有開放性的傷口，適用於眼臉皺紋、疤痕、淺表皮膚病變、光化性角化病、病毒性乳頭狀瘤、脂溢性角化病、痤瘡疤痕等整體性的部位。接受治療後不需恢復期，馬上可以恢復正常生活及工作，是眾多愛美人士對護膚、美膚需求的一種最溫和、安全、有效的劃時代美容方式。

陳惠萍醫師具有豐富醫學美容治療經驗，診所內擁有各種最先進的美容儀器，同時也針對各種皮膚腫瘤及癌前病變，提供篩檢與手術切除治療，幫助您青春美麗長駐，適度延緩皮膚衰老、退化色素斑及老人斑、疤痕等。醫生說國、粵、英語，門診時間：周一、二、四、五 9am-5pm，周三 1-5pm，周六 9am-3pm。

陳惠萍皮膚美容中心地址：136-33 37thAve., #4A, Flushing(復興大廈)；請電話預約：718-762-6462、718-509-6475。

醫學 手術 腫瘤

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