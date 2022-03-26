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無證電單車事故頻發 華婦容杏春離世社區震驚 呼籲捐款救助死者家屬

工商記者劉應森／紐約訊
州眾議員白彼得。
州眾議員白彼得。

近年來，電單車、小型摩托車事故頻發，紐約市交通局於2020年11月23日，正式開始劃分電單車和小型摩托車種類，要求小型摩托車駕駛者需持證駕駛。然而事故依然頻發，法規明顯仍需進一步完善，執法力度仍需加大。

近日一起駭人聽聞的華人車禍不幸事件驚動社區。2022年3月4日下年6時許，鄉親譚雙齊、容杏春夫婦在布碌崙19大道76街過馬路時，猛然被一輛由一位白人駕駛者極速違規行駛的電動車撞擊掀翻，夫婦兩人傾刻倒在地上，女方倒在血泊中，現場情況慘不忍睹。肇事駕駛者曾意圖不顧而去，在路人及親友幫助下才將肇事駕駛者留下來，隨後警方及醫護人員趕到現場急救，將傷者送往瑪摩利醫院。女方頭部撞擊重傷，倒地昏迷不省人事，被醫院診判為「腦死亡」，繼而用喉管插入助氧，病情危急；男方被撞致眼黑臂腫，全身瘀傷疼痛、無法行動，也送往醫院急救。經過三天的搶救醫治，女方容杏春終因病情惡化、回天乏術，不幸於3月8日在醫院去世；其丈夫目前在醫院留醫，精神恍惚、胡言亂語，景象十分淒慘。

被害鄉親譚雙齊今年46歲，其妻容杏春43歲，兒子僅17歲，正值人生打拼的大好年華。不料禍從天降，一場車禍，把一個好端端的家庭摧毀了。母親的不幸遭遇導致兒子心力憔悴，無法進入讀書備考階段。這是人間悲劇，讓一個原本幸福的家庭慘遇悲痛，此情此境實在令人心碎。

容杏春車禍的不幸事件引起社會各界的熱切關注，也引發華人社區的強烈譴責。市民安全隱患應受政府正視，呼籲市政府應馬上對電動車上路法制進行完善，這將直接關聯到市民的明天。社團聯盟為了幫助受害者討回公道、伸張正義，尋找法律援助，團結廣大同胞，發揚一方有難八方支援的精神，幫助受害者的家庭渡過難關。

各大華人社團與受害者家屬，聯合於3/16/2022，在「翠園酒家」舉行記者招待會，邀請民選官員、布碌崙檢察處指控官、負責案件的警察部門、社區領袖以及中外記者媒體參與。

在記者會上，各大社團地方官員與政府代表及死者家屬，針對此次不幸事件發表不同意見和建議。死者家屬表示，超速的摩托車奪取了家人的生命，一切都無法挽回，這對整個家庭是毀滅性的打擊。參加的出席者包括但不限於：州眾議員寇頓、卅衆議員白彼得、市議員纪思庭、州參議員費爾德、布碌崙檢察官辦公室局長吳健宏、死者家屬譚雙用、譚雙齊、譚毅翔、伍淑珍、伍嘉寶、江門五邑青年會蔡裕明會長、美國酒店總商會林建中會長、美東華人社團聯合總會蘇煥光總顧問、美東酒店華裔協會陳洛英會長、美國廣東僑胞聯合總會鄧雲生主席、台山聯誼會殷錦榮主席、台山總商會容毅輝會長、台山鄉親會陳自良會長、美國紐約恩平商會吳偉光會長、紐約精武會吳國標主席、中美商貿群化總會伍亮文、美國廣府人總會羅少領主席、美東紐約廣海同鄉會林國東主席、美國鄧山同鄉總會等。

各社團負責人協助熱心人士捐款，並統一登記管理、統一接收善款；時間為3/20/22下午3時，在翠園酒家與家屬對接。

一方有難、八方支援，希望廣大僑胞鄉親、社會熱心人士，為這個慘痛破碎的家庭募捐。血濃於水，大愛無界！僑胞鄉親們，樂善好施的善心人士們，請為解救譚雙齊目前的家庭困境伸出援手，獻出一份愛心與善念！

熱心捐助匯款資料：

【1】SHUANG QI TAN 譚雙齊

Routing #:021000021

Account #: 825757138

【2】Zelle：347-940-9790

Email：[email protected]

【3】寄支票地址：

1609 west 6th St., Brooklyn, NY 11223

【4】https://www.gofundme.com/f/funeral-services-for-xing-chun-rong

江門五邑青年會蔡裕明會長。
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死者丈夫譚雙齊及兒子譚毅翔。
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布碌崙檢察官辦公室局長吳健宏。
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交通局對電動車的具體分類和交通規則。
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州參議員費爾德。
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卅衆議員寇頓。
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路上隨處可見的電動車。
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死者家屬譚雙用。
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電動車法律與安全規範。
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