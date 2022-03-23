首屆洋子健身杯全球海外華人運動健康大賽5/4舉行

贊助商及嘉賓佩戴獨家服裝贊助商李寧(中國)體育用品有限公司提供的口罩合影。

美國紐約當地時間3月18日，首屆「洋子健身 杯全球海外華人 運動健康大賽」新聞發佈會，在紐約曼哈頓中城上百年知名歷史的哈佛俱樂部舉行。本次賽事由北美華人運動健身協會主辦，紐約洋子健身全明星承辦，並由組委員會WF Foundation負責執行。特別鳴謝獨家服裝贊助商：李寧(中國)體育用品有限公司，以及在WF Power LLC、Rain Guo State Farm紅雨保險、安僑酒店、高開颺律師事務所、愛佳貝音樂才藝中心等贊助支持下，正式開始接受參賽報名。

紐約市議員黃敏儀（New York City Council Member Sandra Ung）對此次賽事主辦方和承辦方分別頒發了榮譽證書，給予支持和肯定。主辦方是北美華人運動健身協會會長、洋子健身全明星創始人CEO、亞洲健身小姐大賽冠軍——付婷勻，她表示：希望通過賽事的舉辦，增強推動海外華人的全民運動健康意識，強壯身心、綜合體魄，提高防衛安全能力，樹立全球華人在海內外的健康形象，具有十分重要的意義。本次賽事的總裁判長——蟬聯兩屆亞洲健美冠軍、洋子健身總經理曹新麗，宣讀了報名者要求：在海外生活並熱愛健身的華人，以年齡層分三組，青年組：18歲-35歲；成人組：36歲-50歲；大師組：51歲以上。記者會於組委會WF Foundation秘書長吳維琦、紐約社團代表黃鶴會會長劉春在會中致祝福詞後宣佈：本次運動健身大賽總決賽將在2022年5月4號於紐約林肯中心隆重舉行，邀請各界一起共同見證這有意義的歷史時刻。

首屆洋子健身杯全球海外華人運動健康大賽報名熱線：516-588-1188，報名截止日期：2022年4月20日，報名地址：洋子健身全明星紐約法拉盛俱樂部（135-39 38Ave, Flushing, NY 11354）；洋子健身全明星長島 私教會所（252-29 Northern Blvd, Little Neck, NY 11362）。