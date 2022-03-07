必看！2020年哪家轉運公司靠譜？

在美國的華人 如何從中國郵寄包裹到美國呢？如何找一家靠譜的跨境運輸商呢？藥品食品能否運輸呢？個人運輸如何保障？國際跨境運輸具體是怎麼操作的？華人圈子裡如何聯繫？......等等一系列問題都是在美華人迫切需要解答的。

來美國學習生活的華人同胞很多，其中很多已經在美國生活了二三十年之久，多年未回，久到似乎都有些忘記了家鄉的味道，家鄉的景色，家鄉的人了。跨境運輸，已成了他們聯繫故鄉的唯一方式。我們想幫助更多的海外華人，幫助他們在海外也能回想家鄉場景，也能回味家鄉的味道，也能感受家鄉思念，我們創立了「格布小包」這個跨境運輸品牌！

格布小包隸屬中國深圳格布領客資訊科技有限公司，在中美都有相關企業登記（在美國登記的公司名為“GBLinker”）。我們申請了國內相關的運輸資質，企業登記和網站統統有資質備案。與此同時，還開通了國內及國外各大正規平臺的媒體帳號，方便大家通過 抖音、小紅書、知乎、Facebook 等平臺搜索我們，我們也有自己的官方網站：https://www.gblinker.com 。我們格布小包歡迎大家通過正規的官方途徑聯繫我們，我們將價格透明化和服務標準化，大家可以通過我們的 APP 、小程式、官網查到運輸價格，下單，甚至查詢您的每一個包裹的運輸資訊。一切只為大家樹立一個誠信的企業，格布小包專注做我們的華人品牌，將中國商人誠信忠良的特性提傳達到世界的每一個角落！

格布小包有什麼優勢？

格布小包的運輸品類範圍廣，藥品/食品/化妝品/電子產品/服飾箱包等，大到中西藥品，小到首飾生活器具，都能運輸。並且我們的運輸線路豐富，支持運送至澳洲 、美國、加拿大、歐洲等國家，並且還在持續覆蓋中，只為把這樣的便利服務帶到世界每一個角落。

格布小包有什麼服務？

 我們支持免費打包，可提供免費抽真空、換箱等服務，讓您的物品打包更完整、更安全。

 *我們所有的包裹送貨上門，無需自提，直接送至您家門口。

 *我們所有的包裹都有完整售後賠付條款，無論是海關扣押，無論是運輸丟件都有完整的保賠條款，讓您寄包無憂，權益有保障。

 *為長期生活在美的華人，我們提供信用卡 支付的方式，讓華人使用者支付無煩惱。

 *我們還支持國內電商 平臺代購，只要是國內知名的電商平臺我們都可以代購並郵寄至美國。

格布小包的時效如何？

空運專線 7-12工作日，快遞為5-8個工作日，自己包機包板運輸，能做到即日到即日出，不集運，不等待。我們不誇海口，有一說一，時效不是穩定不變，深受國家和社會因素影響，但是我們一定做到即時跟進，隨時追蹤，讓您在自己的手機 就可以看到包裹的動態，不欺瞞使用者，資訊透明。