國稅局納稅人協助中心特定週六開放 提供面對面幫助

美國國稅局 今年報稅季致力於為民眾提供幫助，其中的一項舉措就是全國許多納稅人協助中心 (TAC) 的周六特別運營。納稅人協助中心為納稅人提供面對面的幫助，無需預約。部分中心的開放時間為3月12日、4月9日以及5月14日的上午9點至下午4點，而以往這些中心在周六都是不開放的。民眾無需預約即能接受所有服務，但是納稅人協助中心在這些特定星期六不接受現金付款。在這些額外的營業時間，民眾還可以詢問有關核對子女稅優惠預付款的問題。要查看哪些納稅人協助中心開放，請訪問IRS.gov/saturdayhours。

前往納稅人協助中心前請做好準備工作，納稅人應攜帶以下信息材料，做好準備：政府簽發的有效帶照片身份證件、家庭成員的社會安全卡(包括配偶和受撫養人)、收到的任何國稅局信件或通知以及相關文件。在您訪問中心時，國稅局工作人員或許還會需要您提供以下信息：當前的郵寄地址、電子郵件地址和銀行賬戶信息，用於通過經轉帳直接存款接收付款或退稅。BankOn、美國銀行家協會、美國獨立社區銀行家、國家信用合作社管理局等，都有允許在線開戶的銀行和信用合作社名單。退伍軍人可以使用退伍軍人福利銀行項目，來瞭解參與該項目銀行所提供的金融服務。

https://www.irs.gov/zh-hans/help/contact-your-local-irs-office網頁中列出了特定納稅人協助中心所提供的所有服務項目，如果有人對稅單或國稅局審計有疑問，或者需要幫助解決稅務問題，國稅局有專門從事這些服務的工作人員提供幫助。如果這些工作人員無法提供相關服務，中心會為民眾進行轉介。針對於符合特定標準的問題，納稅人辯護服務處的工作人員也可以協助解決。

國稅局工作人員將為需要手語翻譯服務的失聰或聽力障礙人士安排稍後日期的預約，還將提供外語翻譯。國稅局遵循疾病控制中心針對新冠疫情的社交距離 指南，服務開放時間可能會更改，恕不另行通知。在這些活動中，民眾必須佩戴口罩並保持社交距離。需要幫助準備稅表 的人可以訪問免費報稅服務(VITA)與老年人稅務輔導(TCE)計劃站點。符合條件的民眾，在自己準備稅表的時候若需要幫助，VITA站點可以為您提供免費的稅務幫助，包括了：年收入不超過58,000美元的人、殘障人士以及英文水平有限的納稅人。需要用現金支付聯邦稅的人可以訪問IRS.gov/payments，以獲取有關各種付款方式的信息。