愛健康公司成爲NMN時代全球獨角獸企業，引領電商時代的新未來。

愛健康公司是由創投公司、生物製藥企業、運營團隊三駕馬車駕馭的社會企業。愛健康公司的投資 方是有強大醫藥背景的創投基金投資的企業，這個創投基金公司在二三十年間一直在醫藥領域進行投資，創投分佈在德國、美國、東南亞、台灣等地；公司的研發與生產方是美國排名第一、最具創新開發能力的生物製藥公司，有七大廠區和六十多位科學家團隊，著重於諾貝爾獎技術科技成果的轉化，在醫藥行業富有盛名；愛健康公司的行政運營團隊是具有豐富行業經驗的、行政總裁領導的、具有全球視野並懂得中國市場運作的專業團隊。

2018年下半年：確定從傳統醫藥醫療產業向大健康預防產業戰略轉型，致力於做逆齡與長壽產業的領軍者；2019.2.19：在美國洛杉磯成立愛健康創新科技公司，建立起強實力資金方、高科技生產方、專業化國際運營方，科學分工合作的現代法人治理結構；2019.9.1：致力於做NMN國際品牌，引領行業標杆的NMN平衡膠囊和獨步全球的NMN咖啡投產發售，產品陸續獲得十大國際權威准入或認證；2020.1.1：面向37個國家和地區網絡試運行，構建國際電商 全球運營一體化的格局；2020.7.29：衆多企業紛紛倒閉、百廢待興之時，愛健康創新科技公司面向全球正式開業，如同一匹黑馬橫空出世，開啓了「取之於民，回饋於民」的「消費商」時代，一場空前的革命性商機與時代紅利也悄然來臨；2020.12.31：伴隨着《首屆全球百人國際講師》的人才推動，產品線也增加了NMN青春版、NMN逆齡霜，業務迅速拓展到50個國家和地區，有3萬多會員受益，公司在全球徵集了800多個典型的視頻見證，在嚴重的疫情下神話般地創造了3000萬美金銷售收入。

2021第一季度：公司大力推出《志願者公益計畫》、《創業種子基金計畫》、《新春NMN45粒回饋計畫》、《物流權益保證計畫》，重視弱勢羣體扶持、消費者利益保護、經銷商無門檻創業，得到市場極高美譽度評價，Masspay的上線更是打開了金流的大門，公司驚喜實現銷售收入1700萬美金；2021年第二季度：公司推出全球神速拓業PK大賽，三代紮根複製，使得會員突破5萬人，實現銷售收入超過2000萬美金；2021年第三季度：7月份開始，公司再次推出全球《千人千證》產品使用見證徵集活動、《名揚四海》最有價值的500個創意作品宣傳徵集活動、《復購雙倍贈送》活動，更有全球矚目的水療形態《NMN青春泉》震撼問世，《感恩晚宴》在全球遍地開花，同步週年盛典；2021年第四季度：公司繼續開發NMN系列新品，醫美級護膚品也將全部NMN化，同時將在中國以自貿區保稅倉形式物流落地，進一步優化金流，提升商務中心功能，遷入全新的辦公大樓，向全年銷售收入1億美金邁進；2022年：愛健康公司必將成爲NMN時代的全球獨角獸企業，引領電商時代的新未來。

自古以來幾乎所有的帝王將相都在為自已尋找長生不老藥，到了現代社會，雖然人類放棄了這種虛幻夢想，但追求長壽的初心依然未改。生老病死在人們看來是自然規律，無法阻止，但人類每次醫療科技的重大突破都能帶來健康長壽的福音。1928年，英國 科學家弗萊明發明了人類第一個抗生素——青霉素，使人類的壽命從四五十歲一下子延長到七八十歲；2013年，美國哈佛大學終身教授大衛辛克萊爾博士首次發現了抗衰老物質NMN，這個劃時代的發現將再次延長人類壽命，使人類得以實現健康活過100歲的夢想。

據統計，到2020年中國已經成為世界上老年人口最多的國家。很多老人在晚年被疾病折磨，有的生活不能自理，不僅不能怡養天年，甚至可能因病返貧，成為家人和社會的負擔。前陣子92歲的李嘉誠出席活動，在鏡頭裡容光煥發、講話邏輯清楚、精氣神十足，據說早在2016年，李嘉誠就開始服用一種被美國人稱為時光停止藥的NMN制劑。商業嗅覺敏銳的他，從2017-2020年間先后投資數億人民幣到NMN抗衰老領域，還將這款產品引入自己名下的200多家上流富豪所居住的別墅區診所藥房中進行銷售，可見他對這項產品有多麼認可。大衛博士是比爾蓋次的私人膳食顧問，比爾經他推薦服用NMN六個月后，各項生理指標年輕了17歲，有著年輕人一樣的血壓、呼吸、肌肉力量和體能。另外巴菲特、潘石屹、季克良、馬雲等各路大佬，都力捧NMN並紛紛投資該領域。那麼NMN到底是什麼呢？

要知道NMN是什麼，首先要從人為什麼會衰老說起。1904年，英國科學家發現了人類衰老的根本原因是體內缺乏一種酶，輔酶1，也叫NAD。這種酶非常珍貴，我們體內將近70%的酶化反應與它有關。人類出生時是自帶這種酶的，然后隨著年齡的增長呈斷崖式下降，到20歲就只剩一半了，到五六十歲幾乎見底，人迅速衰老並伴隨許多由衰老引起的慢性病和功能性疾病。當人體中NAD的含量為0時，30秒內人就會死亡。由於NAD分子量大無法從外部吸收，在此后的一百多年間，全球科學家都在不斷研究攻克這個難題，並先後產生了四位諾獎得主。直到2013年，大衛博士發現了NAD的前體NMN，二個NMN可以合成一個NAD。通過補充NMN可以快速補充NAD的水平，五分鐘就進入血液。15分鐘進入細胞，強大的修復能力可以讓人體短時間內改善供血代謝。

從研發出產品到正式推向市場一年半的時間，愛健康公司沒有急於搶佔市場，而是用來獲得一系列的認証，這是非常自信而又具有長遠規劃的。愛健康公司的定位非常精准：1.用當今世界最先進、最尖端的科技成果、配方和技術，開發出愛健康系列產品，大舉進軍長壽產業、逆齡產業和大健康產業，創新和引領健康逆齡產業的發展潮流；2.創新和引領電子商務行業的新模式。愛健康公司的跨境電商模式完全是一個創投基金的運作模式，它不是直銷，而是去直銷化的。公司提供完整的服務體系、金流、物流，用消費投資、居家創業、系統創富的理念，給予所有經銷商最好的發展平台。公司的願景是用2年的時間墊定NMN產業的行業標杆，用五年時間讓公司成為在美國納斯達克上市的企業。

通常一家公司的核心價值觀和公司的實力決定了這家公司能走多遠、飛多高。愛健康公司的LOGO中間是一個小小的愛心，上面有一個皇冠，下面是一個鑽石，外圈是一個圓。這個LOGO很形象地展現了愛健康公司的定位：有愛的產品、有愛的創富系統，如鑽石一樣堅不可摧，以人為本、以誠信為本，讓愛健康的家人獲得健康並實現財富自由，從而獲得尊貴榮耀，這樣的人生才是圓滿的人生。