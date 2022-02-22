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長島Timber Point Country Club甜蜜莊園2/27週日開放參觀 浪漫婚禮首選

紐約訊
Timber Point Country Club甜蜜莊園，承辦喜宴、壽宴、公司聚會等大型宴會，金字招牌，品質保證。
Timber Point Country Club甜蜜莊園，承辦喜宴、壽宴、公司聚會等大型宴會，金字招牌，品質保證。

濱海古堡婚禮流行，其實不必遠赴海外，長島Timber Point Country Club甜蜜莊園就可舉辦浪漫奢華的古堡婚禮。碧海藍天同聲祝福，讓甜蜜莊園伴您走過生命中最美好的一刻，見證您一生一世的愛。Timber Point將於2/27(週日)12-3PM免費對外開放，現場音樂演奏、美食招待，歡迎參觀。

Lessing's家族企業成立於1890年，迄今己有132年歷史。其旗下擁有20餘處婚宴場所，遍及紐約長島、上州、曼哈頓和佛羅里達，是業界歷史最悠久、最知名、最受好評的專業婚禮公司。

Timber Point Country Club是Lessing's位於長島的婚禮場所之一，為一座歷史悠久的古堡。其外觀雄偉壯麗，內部高貴典雅；白天夜晚，戶外室內，兩樣風情，一樣美麗。緊臨Great South Bay，景色驚豔、四季皆美；夜晚降臨，燈火輝煌，星光燦爛，美侖美奐，炫麗迷人；春神來了，綠草茵茵，紅花盛放；盛夏來臨，海浪湛湛，海風徐徐；深秋飄至，楓紅層層，彩雲片片；寒冬到來，細雪紛紛，詩意綿綿。Timber Point Country Club是您四季皆宜的浪漫婚禮最佳場所。

甜蜜莊園可為您精心策劃戶外(或室內)婚禮儀式和雞尾酒會，正式晚宴則進入城堡內，享用頂尖名廚為您準備的頂級美食。無論您選擇頂級奢華的豪門盛宴或是高檔但不貴的親民喜宴，甜蜜莊園都可依您的喜好和預算，為您打造一場畢生難忘的夢幻婚禮。

Timber Point Country Club，2022年週末日期已多數被預定，想要在週末舉行婚禮的朋友敬請把握機會，即早預定。由曼哈頓或皇后區到Timber Point Country Club，交通便利、停車容易；預約參觀請洽Neal：631-581-0022，[email protected]；地址：398 Great River Road, Great River, NY 11739；或上網查詢：Lessingsweddings.com。

長島 曼哈頓 美食

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