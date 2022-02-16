龐麥克律師樓專辦新冠疫情房東房客糾紛

龐麥克律師針對疫情所產生的房東房客糾紛，提供快速有效的法律服務。

資深律師龐麥克，日前針對因疫情 而產生的諸多房東 房客糾紛，提出多方面專業建議並提供最直接有效的法律服務。律師樓備有專業中文法律助理，歡迎有需要的僑胞致電或前往。

龐麥克律師是持有紐約及新澤西州 以及紐約聯邦法院東區和南區的資深執照律師，同時也是民刑商訴訟專業律師。龐律師表示，作為一名在房東房客、意外傷害和財產方面擁有豐富經驗的訴訟律師，很高興可以用其專業的知識來服務華人社區。從康州哈德福德的Trinity College畢業後，龐律師即以優異的成績獲得獎學金，進入Case Western Reserve University學習法律。勤奮細心的龐律師總能體恤客戶著急的心情，當收到客戶案件時總是第一時間處理，務求能盡速且圓滿地完成該完成的法律程序。近期最常見問題便是因疫情而產生的房東房客糾紛。龐律師表示，目前新冠疫情所產生的租屋糾紛，房東已可採取合法的法律行動了，建議需要這方面諮詢服務的僑胞們盡速與龐律師連絡，取得最佳的法律服務。

龐律師說，新冠疫情時施加的房東對房客的驅趕限制現已取消，房東現在已可申請驅趕令。如果你是房東，有房客沒有付房租，可立即連絡龐律師。趨趕房客是一個長時間和複雜的過程，越早起訴越好，如此可讓房東及早避免掉不得不忍受的嚴重經濟損失。龐律師辦公室非常樂意提供初次通知書以及提交申請書的服務，只收取固定費用。歡迎致電龐律師辦公室，免費諮詢關於房東房客相關的法律事項。

龐麥克律師樓專精商業訴訟、房東房客糾紛、意外傷害、移民難民、信託遺產、刑事訴訟、醫療詐欺、法拍屋糾紛、信用破產及離婚分居等法律事務。辦公室精英齊聚，備有中文流利華裔助理，歡迎僑胞致電718-886-8181或718-886-8182，也可親洽法拉盛辦公室，地址：33-70 Prince St. #803, Flushing, NY 11354。