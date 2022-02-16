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龐麥克律師樓專辦新冠疫情房東房客糾紛

紐約訊
龐麥克律師針對疫情所產生的房東房客糾紛，提供快速有效的法律服務。
龐麥克律師針對疫情所產生的房東房客糾紛，提供快速有效的法律服務。

資深律師龐麥克，日前針對因疫情而產生的諸多房東房客糾紛，提出多方面專業建議並提供最直接有效的法律服務。律師樓備有專業中文法律助理，歡迎有需要的僑胞致電或前往。

龐麥克律師是持有紐約及新澤西州以及紐約聯邦法院東區和南區的資深執照律師，同時也是民刑商訴訟專業律師。龐律師表示，作為一名在房東房客、意外傷害和財產方面擁有豐富經驗的訴訟律師，很高興可以用其專業的知識來服務華人社區。從康州哈德福德的Trinity College畢業後，龐律師即以優異的成績獲得獎學金，進入Case Western Reserve University學習法律。勤奮細心的龐律師總能體恤客戶著急的心情，當收到客戶案件時總是第一時間處理，務求能盡速且圓滿地完成該完成的法律程序。近期最常見問題便是因疫情而產生的房東房客糾紛。龐律師表示，目前新冠疫情所產生的租屋糾紛，房東已可採取合法的法律行動了，建議需要這方面諮詢服務的僑胞們盡速與龐律師連絡，取得最佳的法律服務。

龐律師說，新冠疫情時施加的房東對房客的驅趕限制現已取消，房東現在已可申請驅趕令。如果你是房東，有房客沒有付房租，可立即連絡龐律師。趨趕房客是一個長時間和複雜的過程，越早起訴越好，如此可讓房東及早避免掉不得不忍受的嚴重經濟損失。龐律師辦公室非常樂意提供初次通知書以及提交申請書的服務，只收取固定費用。歡迎致電龐律師辦公室，免費諮詢關於房東房客相關的法律事項。  

龐麥克律師樓專精商業訴訟、房東房客糾紛、意外傷害、移民難民、信託遺產、刑事訴訟、醫療詐欺、法拍屋糾紛、信用破產及離婚分居等法律事務。辦公室精英齊聚，備有中文流利華裔助理，歡迎僑胞致電718-886-8181或718-886-8182，也可親洽法拉盛辦公室，地址：33-70 Prince St. #803, Flushing, NY 11354。

房東 疫情 新澤西州

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