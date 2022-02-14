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中科蟲草膠囊挽救慢性腎損傷濃縮蟲草養腎病 降肌酐尿蛋白

紐約訊
12倍冬虫夏草功效浓缩，高效改善肾功能。
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西醫西藥對於慢性腎炎腎損傷常常無濟於事，多服用排毒和控制症狀的藥物，加劇後只能進行腎透析。冬蟲夏草可以對慢性腎炎腎損傷起到較好的保護作用，許多人在服用中科蟲草膠囊後，紛紛表示血肌酐和蛋白尿問題得到顯著改善。

相比於西藥的治療，冬蟲夏草無毒無害，不會對腎臟增加代謝壓力。中科蟲草的原料，是採集於西藏那曲地區海拔3500-5000米以上，羌塘草原的冬蟲夏草鮮品。每株菌絲體都經過中國科學院北京微生物研究所鑒定，保持血統純正。中科採用的超聲波、膜過濾和微波真空冷凍乾燥等提取方式，將原蟲草進行高度濃縮，提純出的蟲草多糖、蟲草腺苷和蟲草素成分達到原蟲草的12倍以上。

西醫對於腎損傷無濟於事，而冬蟲夏草對急性腎衰竭、慢性腎病和腎衰竭都有治療作用。冬蟲夏草可以改善貧血症狀、降低肌酐及血尿素氨的水準、降低慢性腎功能不全的死亡率、延緩腎功能不全的發展。另一方面，冬蟲夏草還可以補充人體必需的氨基酸，明顯緩解急性腎小管損傷程度，從而促進腎功能提早恢復。冬蟲夏草可以調節鈣磷代謝，通過升高血鈣、降低血磷，從而有效地控制了高磷血症，使鈣磷代謝恢復正常，延緩了腎臟疾病的惡化。

糖尿病患者的腎臟受損幾率與風險，要遠遠高於非糖尿病患者。」中華醫學會糖尿病學分會副主任委員郭立新教授指出，「糖尿病的腎損傷往往無聲無息，腎功能不可逆地減退，到了中晚期會發展成糖尿病腎病。」中國大陸2型糖尿病患者的糖尿病腎病患病率為30%－50%。

「糖友」的腎臟之所以極易「受傷」，因為腎臟不僅要負責體內廢物代謝，還要承受疾病和藥物對腎臟的傷害。糖尿病患者長期的高血糖會造成腎小球微血管病變，長此以往會造成腎功能損害，出現大量蛋白尿，腎臟不堪重負下，高血壓、水腫等症狀也會陸續出現，甚至出現嚴重的腎功能衰竭、終末期腎病。糖尿病患者的大部分藥物，都通過肝臟代謝、腎臟清除，長期高血糖的狀態會讓腎功能受損，會增加藥物之間相互作用的風險，出現低血糖的幾率會升高，同時會進一步增加腎臟負擔。

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糖尿病 血糖 高血壓

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