大文行攜眾中國名酒紐約時代廣場歡慶虎年新春

郎酒

全美最具規模的酒業總經銷商——紐約大文行酒業有限公司，在舉世矚目的紐約時代廣場一號大樓的大型廣告熒幕上，將各種中國著名佳釀集體亮相，共慶新春，並與眾多海外僑胞共同迎接虎年的來臨，同時祝賀在北京 舉行的冬季奧運會圓滿成功。

在2022年新春的日子，大文行酒業公司在時報廣場展示該公司所代理的各類中國名釀，包括：貴州茅台、四川五糧液、江蘇洋河酒、山西汾酒、瀘州老窖、國窖1573、洛陽酒祖杜康、貴州習酒、湖北勁酒/毛舖酒、安徽古井貢酒、湖南酒鬼酒、四川郎酒、衡水老白乾、浙江塔牌酒、北京紅星二鍋頭、廣東珠江橋牌米酒、北京同仁堂/皇牌保健酒以及台灣米酒等。

美國經濟已經復甦，紐約華人 社區曼哈頓華埠、法拉盛、布碌崙等地的食肆都已開放。新春是共聚天倫、共用美食、開懷暢飲的好時光，加上來自祖國的名釀，貴州茅台、四川五糧液、山西竹葉青、洋河酒、國窖1573等，都是席上深受歡迎的佳品。

大文行酒業有限公司於1992年在美國紐約州註冊成立，為全美最具實力、信譽最佳的酒業代理經銷商。今已囊括了中、港、台、歐州各國、南美州各國等地的各類酒品超過百款，其中一百多款是全美獨家代理權。當中包括貴州茅台酒系列、四川五糧液酒系列、山西竹葉青酒系列、古井貢酒系列、洋河夢之藍系列、瀘州老窖系列、華陀牌酒系列、湖南酒鬼酒系列、中華牌酒系列、同仁堂藥酒系列、香港永利威雙鶴牌酒系列、塔牌酒系列、星皇牌酒系列等。

大文行在美國西岸設立了三處分公司，是華人業者中唯一同時擁有東西兩岸美國聯邦政府及州政府所頒發的酒業進口及批發執照的公司。

認準大文行酒業有限公司所代理的各項酒類產品，客戶將可獲得以下保障：

一. 該公司擁有完善的倉儲設施及運輸網，定可保証貨品品質，準時送達。

二. 該公司是各大酒廠指定的總代理進口經銷商，確保買到的是正貨。

三. 該公司熟悉美國各州法律，保証業務是合法進行。

優質的產品、公道的價錢、周到的服務，奉獻給社會大眾是大文行酒業經營的宗旨。大文行酒業有限公司(DIAMOND HONG, INC.)總公司地址：211-239 41st?Street, Brooklyn NY 11232，電話：718-832-1188，電郵：[email protected]；南加州 公司地址：1500 Vineland Avenue, Baldwin Park CA 91706；北加州公司地址：33000 Transit Avenue, Union City CA 94587；慾瞭解更詳細資料，歡迎瀏覽網頁：www.diamondhong.com。