「愛戀花語」天景購物中心花現浪漫情人節。

浪漫的玫瑰與紫羅蘭，這個情人節，天景購物中心邀您一起傳遞「愛戀花語」。2月14日（週一）情人節當天，主辦單位將打造三座最高四英尺的大型心型花卉藝術裝置，邀請所有消費者前來拍照留念。打卡完成後，還能將藝術裝置上的玫瑰花輕輕摘下，製作成獨一無二的免費花束，傳遞專屬於你的「愛戀花語」。活動免費參加，從11點開業開始至花卉贈送完畢。

黑石集團ShopCore行銷經理孫偉家表示：「今年情人節，我們希望向社區傳遞愛的正能量，結合網紅藝術裝置與現場互動的愛戀花語情人節活動，希望來到天景購物中心的每一位消費者，都能向身邊無論是情人、朋友還是家人，在情人節當天傳達愛與關懷，期待這些美麗的花朵能為大家帶來滿滿的微笑與感動。也歡迎參與的朋友在社交媒體上傳當天最有創意的照片，並標注#LoveBlossoms。」

天景購物中心(The Shops at Skyview)是位於紐約皇后區法拉盛 的大型購物商場，匯集Uniqlo、Nike、Adidas、Converse等知名服飾品牌，連鎖超市Target、SkyFoods以及貢茶、都可茶飲、飛達餅屋與外婆家等美食 餐廳，以豐富的選擇與家庭導向為特色。女裝男裝、兒童服飾、鞋類配件、電子產品、美妝保養、家飾用品與娛樂設施等一應俱全。有關天景購物中心的更多信息，敬請訪問官方網站：theshopsatskyview.com，或關注官方Instagram：@theshopsatskyviewny與小紅書：@skyview。