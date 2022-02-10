韓風來襲 —— 韓拉麵隆重登陸美國

韓拉麵登陸美國。

韓國農辛公司生產的辛拉麵和韓國PALDO公司生產的碗面是一對歡喜冤家，兩個產品都名揚四海，同時也互相爭霸，但是多年來美國市場絕對是辛拉麵的天下。現在可能要變天了，PALDO公司最近與北方食品公司結盟，最新推出的韓拉麵進入美國市場了。

韓國PALDO公司精於生產碗面，其旗下牛肉風味、雞肉風味和海鮮風味的碗面在美國西班牙人市場非常暢銷，在Costco 也是常年熱賣。PALDO公司此次向美國市場最新推出的韓拉麵共有4個品種，其中有袋裝牛肉特辣韓拉麵、雞肉中辣韓拉麵、碗裝牛肉特辣韓拉麵和碗裝雞肉中辣韓拉麵。這4個品種份量十足，袋裝120克、碗裝105克的面塊，配以韓國辛辣粉包和蔬菜 包，口感絕對可以和辛拉麵一決高下。

PALDO公司與北方食品公司結盟，利用北方食品公司在美國亞裔 市場強大的分銷網路和善於打造品牌的能力，在美國市場大顯身手。北方食品公司作為韓拉麵的全美總經銷，本著讓利於消費者的原則，推廣期間批發價優惠並給予贈品。多買多贈，凡是整板拿貨的店家，還配送展架、招貼畫和圍裙。

北方食品公司（Northern Food I/E Inc.）訂貨電話：516-942-9070，傳真：516-942-9305，網站：http://www.asianfoodstuff.com，地址：117 State Street, Westbury, NY 11590。