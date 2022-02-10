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韓風來襲 —— 韓拉麵隆重登陸美國

紐約訊
韓拉麵登陸美國。
韓拉麵登陸美國。

韓國農辛公司生產的辛拉麵和韓國PALDO公司生產的碗面是一對歡喜冤家，兩個產品都名揚四海，同時也互相爭霸，但是多年來美國市場絕對是辛拉麵的天下。現在可能要變天了，PALDO公司最近與北方食品公司結盟，最新推出的韓拉麵進入美國市場了。

韓國PALDO公司精於生產碗面，其旗下牛肉風味、雞肉風味和海鮮風味的碗面在美國西班牙人市場非常暢銷，在Costco也是常年熱賣。PALDO公司此次向美國市場最新推出的韓拉麵共有4個品種，其中有袋裝牛肉特辣韓拉麵、雞肉中辣韓拉麵、碗裝牛肉特辣韓拉麵和碗裝雞肉中辣韓拉麵。這4個品種份量十足，袋裝120克、碗裝105克的面塊，配以韓國辛辣粉包和蔬菜包，口感絕對可以和辛拉麵一決高下。

PALDO公司與北方食品公司結盟，利用北方食品公司在美國亞裔市場強大的分銷網路和善於打造品牌的能力，在美國市場大顯身手。北方食品公司作為韓拉麵的全美總經銷，本著讓利於消費者的原則，推廣期間批發價優惠並給予贈品。多買多贈，凡是整板拿貨的店家，還配送展架、招貼畫和圍裙。

北方食品公司（Northern Food I/E Inc.）訂貨電話：516-942-9070，傳真：516-942-9305，網站：http://www.asianfoodstuff.com，地址：117 State Street, Westbury, NY 11590。

韓拉麵登陸美國。
韓拉麵登陸美國。

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