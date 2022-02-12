綠卡申請遲遲不下來，到底怎麼了？ 移民律師張恩仁為您解答疑難

移民律師張恩仁，為綠卡申請人、身份轉換者、逾期居留者解答疑難。

新冠疫情 的影響是方方面面的，在疫情前提出綠卡申請的華人朋友們，最關心焦慮的莫過於自己案子的情況了。到底要等多久，什麼狀態？當向移民局 提出簽證 申請後，移民局接收案件便會簽發I-797表格，在上面能找到該案件的Receipt Number，申請人可登錄移民局網站：https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do查詢案件狀態或進展。

很多朋友在疫情間就一直看到案件停滯不前的情況，心裡也著實沒底。逾40年移民法律經驗的張恩仁律師談最近移民案件新情況。張律師表示，近兩年因為新冠疫情的影響，美國移民局和移民法庭在處理案件上出現了一些新的變化。根據張恩仁律師樓受理案件和處理案件的最新進展，張律師就最近備受矚目的幾個輿情展開解析：

1. 華人比較關心政治庇護綠卡申請的現狀。紐約移民法庭目前由原來的一個法庭增加到三個法庭，都在曼哈頓下城。自重開後案件審理已經日趨正常化，基於疫情閉庭所造成的案件積壓在緩解。審案法官有所增加，多個老法官退休或離職，新任法官年輕化。對於已經在法院立案的案件，法官的交接，客觀上會造成案件因轉換法官而增加審案時間。對於將要在法院立案的案件，如果是新法官接案，審理時間會比較短。申請人最關心的是案件的結果，案件批准率相較過去有沒有變化，答案是：整體批准率沒有改變。紐約移民法庭的政治庇護案件批准率一直在約70%，在全美名列前茅。

2. 關於移民局的狀態。在移民法庭因疫情休庭期間，移民局基本維持正常運作，但是效率不高，可以明顯感到移民局的效率尚未恢復到疫情前的水準。與此同時，因疫情影響導致移民局和移民法庭對申請人作出一些新要求，特別是有關綠卡類案件的處理，出現了新的行政性手續規定，這些新規定要求申請人的律師做更多更繁瑣的具體工作。不過雖然這些新規定客觀上會增大申請人律師的工作量，但同時也促進了移民局對案件處理效率，是好事。

3. 關於剛來美國的簽證持有者。因疫情導致目前或將來的斷航限航，致使滯留在美國的非移民簽證持有人，面臨因合法居留期快要過期而產生的非法滯留的可能性。建議這些人在合法居留期過期之前，需要向移民局提出兩種申請：1)申請現有合法居留延期。一旦提交延期申請，申請人的合法居留期則自動延長至移民局對延期申請作出判決。即便最終移民局拒絕延期申請，也會留給申請人30天時間緩衝期，而不產生法律上的不良後果。需要提醒申請人的是：不能想當然認為斷航是不可抗力因素，所以持有的合法居留會自動延期。法律上延期不會自動發生，當事人必須主動提出申請。2申請轉換其他類居留身份。如果申請人有需求長期留在美國，符合條件的可以由非F（學生）身份轉成F（學生）身份，或各類簽證轉政治庇護申請。

如有特別個案疑問，可致電或親臨張恩仁律師辦公室諮詢。張律師具有40年法律經驗，提供最專業的移民法律服務。律所靠近紐約移民法庭和聯邦法院，地址：401 Broadway, Suite 905, New York, NY 10013(曼哈頓百老匯大道401號，9樓905室)，電話：212-343-1138。