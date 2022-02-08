慈濟入社區推廣疫苗 有助華裔族群施打率

慈濟透過社區定期的蔬果發放作為疫苗推廣的據點，希望全紐約市的疫苗施打率能再提高。

入冬的幾波連續假期讓疫情持續增溫，儘管如此，在大紐約地區華人聚集的街頭，仍會看到慈濟志工發著傳單，親切地與民眾詢問是否施打疫苗 ，關心著每個人的安全。從去年十月至十二月，紐約慈濟志工在法拉盛 、長島、曼哈頓、布碌崙、布朗士等地區，舉辦超過51場的疫苗宣導行動，觸及約3962位民眾，志工出動上百人次，為華裔 社區的健康盡一份心力。

慈濟透過社區定期的蔬果發放，作為疫苗推廣的據點。志工倪萊悌表示，法拉盛會所每週五蔬果發放，每次有200位民眾領取，大部分是華裔的中老年族群，九成以上都打過兩針。從12月開始，宣導志工特別針對第三針加強劑進行推廣。此外，長島、布碌崙與曼哈頓的慈濟會所，也在每個月定期的蔬果發放對領取者進行疫苗宣導，長島會所更有不定期提供疫苗施打的服務。

負責這次疫苗推廣計畫的統合志工林敦表示，為了觸及到更多的華裔居民，除了蔬果發放，還有三個地區的慈濟人文學校以及11月與12月在艾姆赫斯特、曼哈頓、法拉盛的冬衣發放，也進行疫苗宣導。慈濟的大愛眼科車到校園服務時，同時對學童提供疫苗教育。有時候志工也會利用週末早上兩個小時，在人群較多的華裔超市前一一發送傳單，鼓勵大家施打疫苗。

這次的推廣行動，慈濟特別設計了問卷來瞭解華裔居民對疫苗的看法。總共發出了1150份的問卷，其中有效問卷共918份。結果顯示，60%的受訪者已經打完第三針加強劑，30%打了兩針，1%打了一針，只有9%沒有計劃施打，代表了華裔社區的高接種率。另外，對疫苗的認知方面，33.6%的受訪者表示對疫苗的資訊來自於親友，而超過30%的疫苗施打者是為了保護家人勝過保護自己，這些都幫助政府在推廣疫苗時，能更清楚理解華裔社區的想法。

王嘉廉社區服務中心(CBWCHC)是承接紐約市政府推廣疫苗的單位之一，計畫統合人Edmond Loi表示，他們選擇慈濟為主要的合作夥伴，因為慈濟在社區相當活躍，經常透過社區服務與民眾接觸，最能讓大家信任。而這次推廣提供的數字與成果，能更清楚瞭解華裔社區對疫苗的態度，具有相當的建設性。

這次的疫苗推廣計畫，初期為提高兩針施打的比例，後期隨著新變種Omicron疫情的升溫，一月以後的宣導重點放在加強劑的部分以及5歲到12歲的學童施打率。慈濟志工將持續到三月春天來臨，希望全紐約市的疫苗施打率能再提高。欲知更多相關訊息，請電詢慈濟紐約法拉盛會所：718-888-0866，週一到週日，10:00AM-4:00PM。