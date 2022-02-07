我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

衛星照曝光 俄軍集結烏克蘭邊境「戰力部署現蹤」

非營利組織Hunger Free NYC免費申請和續期SNAP糧食券

紐約訊

近日紐約市的饑餓狀況急劇上升，非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）正在努力幫助孩子和父母爭取聯邦營養福利，為有資格的家庭免費申請和續期SNAP糧食券。該組織鼓勵所有認為自己有資格參加SNAP糧食券的紐約人申請，請聯繫古小姐：646-540-7417，郵件：[email protected]或福利專員涂小姐646-935-3513，郵件：[email protected]

非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）是美國全國性、無黨派的直接服務與宣導組織——美國饑餓無憂組織（Hunger Free America）的子公司，以協助更多紐約人加入聯邦資助的食品援助計畫，包括補充營養援助計畫（SNAP），以前稱為糧食券計畫，以及針對婦女、嬰兒和兒童的特殊補充營養計畫（WIC），又稱奶票計劃。由於紐約市的饑餓狀況急劇上升，有38％的父母報告說他們因為4月份缺乏足夠的食物錢而少吃或少給孩子吃，現在對聯邦糧食援助計畫的需求比以往任何時候都更加迫切。

非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）提供英語、西班牙語、普通話、廣東話和俄語的家庭免費的SNAP糧食券申請。團隊為紐約市的五個行政區提供服務，有特派福利專員從開始申請、認證、續期的每個步驟均為客戶提供説明。福利專員會首先篩選客戶，瞭解他們是否有資格獲得SNAP糧食券。對於有資格獲得SNAP糧食券的客戶，專員會向他們說明如何以電子方式提交申請並提交所需文檔，並在客戶未獲得適當利益的情況下代表客戶進行辯護。由於Covid-19大流行，所有過程將用遠端網絡進行。在客戶獲得批准後，他們還協助客戶處理SNAP糧食券和WIC奶票的續期和跟進服務。

非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）首席執行官表示：「隨著Covid-19大流行，經濟負擔也許持續到接下來的幾個月和幾年，SNAP糧食券等聯邦政府資助的營養計劃將為近200萬饑餓中的紐約人提供生命保護，紐約市福利獲取團隊繼續通過將老年人、父母和兒童與食品援助聯繫起來，提供重要的服務，這不僅減少了饑餓，而且還通過增加在超市、酒窖和農貿市場的購買來刺激當地經濟。」

目前非營利組織紐約市饑餓無憂（Hunger Free NYC）已對1575戶家庭進行了SNAP糧食券資格預篩查，其中930戶家庭最終獲得了SNAP糧食券福利。得益於紐約市饑餓無憂的行動，這些SNAP糧食券家庭將獲得超過270萬美元的集體年度收益。

SNAP糧食券限制了誰有資格根據移民身份獲得福利，但與SNAP糧食券不同，所有孕婦和產後婦女以及5歲以下兒童的家庭都可能有資格獲得WIC奶票福利——無論移民身份如何。更多詳情，請參考網站：www.hungerfreeamerica.org。

糧食券 紐約市 福利

上一則

紐約華埠監獄2周後施工 近百人集會要求亞當斯懸崖勒馬

延伸閱讀

紐約各式按摩體現「移民城市」 犒賞疲憊身心迎新年

紐約各式按摩體現「移民城市」 犒賞疲憊身心迎新年
治理槍枝暴力 拜登訪紐約 反對削減警力預算

治理槍枝暴力 拜登訪紐約 反對削減警力預算
紐約4日再迎大雪、凍雨 市府發交通警告

紐約4日再迎大雪、凍雨 市府發交通警告
皇后區檢察官辦公室慶春節 屬虎舒默讚紐約華裔貢獻

皇后區檢察官辦公室慶春節 屬虎舒默讚紐約華裔貢獻
紐約廢水現「變種序列」？未在人類患者出現過、難溯源

紐約廢水現「變種序列」？未在人類患者出現過、難溯源

熱門新聞

零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
3個因素…WHO：歐洲可能很快擺脫疫情

3個因素…WHO：歐洲可能很快擺脫疫情