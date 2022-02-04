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【麥當勞菜單．我創造】黑(駭)客松網路大賽 等你來挑戰

紐約訊
世報合作麥當勞，舉辦【麥當勞菜單．我創造】黑(駭)客松網路大賽。
世報合作麥當勞，舉辦【麥當勞菜單．我創造】黑(駭)客松網路大賽。

每個人對食物都有自己喜歡的口感、味道和搭配，世界日報麥當勞在此邀請全美華人，參加2022【麥當勞菜單．我創造】黑(駭)客松網路大賽活動。參賽者可以發揮自身創意，利用麥當勞任何產品，自創出獨特的麥當勞餐點，並將自創餐點投稿上傳至活動網站，就有機會獲得獎金。這麼好玩的活動，趕快邀請您的親朋好友一起參加，創造屬於自己的專屬餐點。活動網站入口：menuhack.worldjournal.com。

另外，麥當勞也在1月31日開始推出Menu Hacks活動，更多詳細內容，請造訪麥當勞官方網站：mcdonalds.smart.link/xvpge22f1)。

一、競賽規則

1. 參賽資格：全美消費者(年齡不限)

2. 如何參賽：

a. 參加者需購買麥當勞產品(不分早餐或一般餐點)，並自行搭配出菜單上沒有的新產品。

b. 作品完成後拍照，上傳至活動網站(menuhack.worldjournal.com/)或email至[email protected]完成投稿。

c. 提交表單上需註明作品名稱、參加者姓名、電子郵件、電話等訊息。

d. 線上投稿僅接受JPEG、JPG、PNG格式的數位檔，像素需達300萬以上之原始拍攝尺寸，檔案大小不得超過10MB。

3. 投稿日期：即日起至2022年2月27日(週一)12:00AM(美東時間)

二、活動獎項：

1) 最佳黑(駭)客獎：獎金$200

2) 最佳人氣獎：獎金$100

3) 最佳上鏡獎：獎金$100

*主辦單位有權視情況調整獎項及金額

*若有任何投稿相關問題或活動詳情，請撥打718-746-8889（分機6361）諮詢。

掃描二維碼參加活動。
掃描二維碼參加活動。

麥當勞 華人 世界日報

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