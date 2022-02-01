2021兒童退稅重要改變聯合報稅提醒報稅時帶上税務局發出的#6419信

在2021之前，兒童退稅 （CTC）是一個孩子2000美元，可幫助有一個或多個尚未滿17歲小孩的納稅人獲利。該抵免首先適用於納稅義務，如果抵稅額超過納稅義務，則每個兒童最多可獲得1400美元的額外兒童抵稅額（ACTC），對於收入超過特定閾值的納稅人，該退稅額將逐步遞減取消。

美國《2021拯救計畫法案》（ARPA）對2021的法案做出修改。如果納稅人有符合條件的子女，則適用新的預付款規則。此外，納稅人（如果是夫妻聯合申報，則為配偶一方）必須在美國擁有超過納稅年度一半的居住時間，或者在納稅年度是波多黎各的居民。納稅人無需有收入、工作即可獲得預付款。

如果納稅人不符合主要居住地測試，則適用現有的附加稅收抵免規則。申請國外所得稅豁免的納稅人不能獲得兒童退稅，但是納稅人仍有資格獲得每名兒童高達3000美元/3600美元的抵免，將兒童稅收抵免擴展至17歲兒童的變更仍將適用。如果納稅人的孩子在2021年的任何時候都與之一起生活，那麼孩子是符合CTC退稅的，納稅人可能會收到CTC的預付款。

兒童稅收抵免分兩個階段，修改後政策，是根據調整後的總收入（MAGI），之前的政策是每名兒童退2000美元。當調整後的總收入MAGI達到75000美元（如果單身或已婚單獨申報）、112500美元（如果戶主）、150000美元（如果已婚共同申報）時，將開始逐步遞減。第一階段遞減只能減少符合資格兒童5歲以下的1600美元的增長，以及2021年底合格兒童6歲到17歲的1000美元的增長。如果調整後的總收入MAGI超過閾值，則第一次遞減將每1000美元（或其一小部分）減少50美元的退稅。

對兒童退稅進行的重要改變，使許多家庭從七月至12月2021年獲得預付款。提前發放的兒童退稅是美國國稅局在2022稅季對其2021的納稅申報表中，需要正確申報的兒童退稅的50%預付款。對於每名年齡在0歲至5歲之間的符合條件的兒童，通常納稅人將獲得300美元。這是通過將3600美元除以一半來確定的，即1800美元。每六個月支付300美元，將為納稅人提供1800美元。對於每個6歲至17歲的符合條件的兒童，納稅人通常會收到250美元。這是通過將3000美元除以一半來確定的，即1500美元。每六個月支付250美元，將為納稅人提供1500美元。

IRS將根據2020年稅表 （或2019年稅表）來確定是否符合條件的子女人數，不想接受2021次兒童稅收抵免預付款的有資格納稅人，可以通過使用兒童稅退稅更新IRS網站來拒絕提前支付。

美國國稅局為納稅人提供了一個線上資訊門戶：https://www.irs.gov/payments/your-online-account。納稅人能夠檢查他們是否登記了預付款、從預付款中扣除、更新他們的銀行帳戶和郵寄地址、查看他們的預付款（當準備2021年納稅申報時，這些資訊將是必要的）。

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