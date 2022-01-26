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追逐音樂夢想、發掘個人潛能第三屆APEX國際音樂大賽開賽在即

紐約訊
第三屆APEX國際音樂大賽開賽在即，歡迎熱愛藝術音樂的青少年踴躍報名。
第三屆APEX國際音樂大賽開賽在即，歡迎熱愛藝術音樂的青少年踴躍報名。

據悉，第三屆APEX國際音樂大賽開賽在即。APEX國際音樂大賽是一項國際性的賽事，通過比賽，發現、選拔、培養出具有時代性、民族特色的國際音樂優秀人才，在普及青少年音樂藝術教育的同時展現音樂人才的風采，豐富大眾的精神文化生活。 該項大賽在促進國際音樂文化交流的同時，給國際上的青少年音樂愛好者一個展示的舞臺。該項賽事由全球音樂與藝術家協會主辦，美國星龍傳媒和Sunnybird Music Inc、美國龍的傳人基金會共同協辦。全球音樂與藝術家協會旨在促進世界音樂和藝術文化的進步與發展，促進世界文化和藝術交流，為來自世界各地的藝術家架設橋樑和管道，更是為國際上有夢想、有潛力的熱愛藝術的青少年提供國際化的專業舞臺。

APEX國際音樂大賽邀請到三位享譽國際的音樂家，他們分別是：國際鋼琴教育家Dr. Olga•Alino；國際鋼琴演奏家和百老匯資深歌唱家Richard Danley；美國著名歌唱家、專業歌劇演員、柯蒂斯音樂學院畢業的國際聲樂評委Ashley Milanese；作為此次大賽的評委，他們能給予參賽選手絕對專業權威和公平公正的評價與指導。大賽獲獎者表演將在紐約卡內基音樂Carnegie Hall的Merkin Hall廳進行。卡內基音樂廳是全世界最偉大的音樂廳，如同紐約市皇冠上的一顆明亮鑽石，是所有藝術家終生追求卓越藝術價值及音樂成就的最高標桿。大賽在為青少年音樂愛好者提供一個專業標準舞臺的同時，也進一步激勵他們的音樂夢想。

獲獎者最高獎金1000美金；比賽設有鋼琴及其它樂器、唱歌、作曲；樂器：一首10分鐘內作品，聲樂：一首6分鐘內作品，作曲：一首8分鐘內作品；初賽報名費用：85美金；主辦：全球音樂與藝術家協會、美國星龍國際傳媒；協辦：Sunnybird Music Inc、美國龍的傳人基金會。

比賽開賽在即，熱愛藝術音樂的青少年皆可踴躍報名，讓大賽圓你的音樂夢想，展現最好的你！大賽選手報名諮詢熱線：908-451-5452、201-349-7912(平日：早9點到下午3點、週末：晚9點之後)；選手報名郵箱：[email protected]

教育 卡內基音樂廳 紐約市

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