紐約花蓮慈惠堂2022新年祈福活動

紐約花蓮慈惠堂

紐約花蓮慈惠堂為迎接農曆新年到來，特舉辦一系列慶祝活動，包括年三十晚上午11時舉行燒頭香活動，晚上備有平安粥招待；大年初一早上11時30分團拜賀春走七星平安橋，土地公發財神紅包，發完為止，祈求新的一年財運亨通。

俗諺云：「太歲當頭做，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」為了要趨吉避凶，必須「安太歲」以祈求來年平安、諸事順利。

1.生肖屬虎，太歲當頭坐，犯相刑；

2.生肖屬猴，對沖太歲；

3.生肖屬蛇，犯相害；

4.生肖屬豬，歲破入命；

為服務信眾，花蓮慈惠堂提供安奉「太歲燈」、「個人光明燈」、「財神燈」、「文昌燈」等各項服務，並於每月農曆初一、十五兩日，固定為諸善信大德誦經上疏稟陳，以祈消災解厄植福。己亥年啟點安太歲各類光明燈，有意者請盡早報名為宜，如有相關問題請致電。

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情翔翔如生，皆出自台灣佛雕大師之手，歡迎大家到慈惠堂參拜太歲星君，順便查查自己屬於哪一年太歲星君所管轄範圍。法會當天有素粥招待，再次開放七星平安橋及鑽母娘神橋活動，並給所有安燈及安太歲者發財神錢母，讓安燈者財源廣進、好運旺旺來。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-06 121 St., College Point, NY 11356，電話：718-961-1996。