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想在紐約快速離婚？傑羅德律師來幫您！

紐約訊

有時候生活往往難以一帆風順，婚姻也是如此。當婚姻惡化到難以調和的地步，離婚也不失為一種解決方式。傑羅德律師樓擁有豐富的快速離婚案件經驗，歡迎洽詢。

傑羅德律師表示，以往在紐約離婚，必須要提出婚姻的一方中存在過失，例如出軌、家暴之類的。2010年8月16日，紐約州州長簽署了相關法律。根據新法律，除了對方有過錯可以提出離婚以外，如果任何一方認為婚姻已經“不可挽回地破裂”超過六個月，無需證明對方有任何過錯，就可以提出離婚。

絕大部分紐約州居民都可以在紐約州提出離婚，具體居住要求如下：

1.夫妻任何一方在紐約州居住超過兩年。

2.導致離婚的理由發生在紐約州，夫妻任何一方在紐約州居住超過一年。

3.夫妻結婚後曾經在紐約州一起居住過，而且一方現住紐約州超過一年。

4.夫妻在紐約州登記結婚，而且一方現住紐約州超過一年。

5.夫妻都在紐約州居住，導致離婚的理由發生在紐約州。

以上符合任何一條，皆可以在紐約州提出離婚。夫妻都是外州居民，不可以在紐約州提出離婚；家在紐約州，人在外州上班，可以在紐約州提出離婚。

諮詢熱線：212-226-6359、844-663-8144、212-227-6333(英文)；微信：Gerald6359；郵箱：[email protected]

傑羅德律師樓專精於：

A：親屬移民：I-130、I-730；

B：回美證（Advance Parole），回美簽證SB-1申請；

C：職業移民：H1B、EB-1、EB-2、L-1、O-1；

D：無爭議離婚、入籍申請、保金、豁免申請；

E：庇護申請，包括移民法庭和移民委員會上訴和聯邦上訴；

F：地產買賣、公司業務、房東房客糾紛。

紐約州 移民 微信

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