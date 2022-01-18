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長島理斯有機農場新鮮蔬菜每週送至皇后區

紐約訊
長島理斯有機農場的各種有機農產品。
長島理斯有機農場的各種有機農產品。

由華人在長島創辦的RA's Farm「理斯有機農場」，經過多年精心經營，已成規模。冬天暖棚種了各種華人喜歡的新鮮有機蔬菜、農場走地雞雞蛋、USDA認證的自產香菇等，每週送貨至長島納蘇郡、小頸、法拉盛。客人只要提前預訂，就可按約定前往取貨，價格公道合理，是本地唯一從農場直送農產品的服務。

RA's Farm理斯有機農場在長島快速公路495的68出口，占地40英畝、環境優美，是春夏秋三季出遊的好去處。農場目前供應有機香菇（可至養殖間自行採取）、散養走地雞雞蛋。暖棚今年種了各種有機時令蔬菜，有白菜（2磅$5）、上海苗（2磅$5）、萵筍葉（2磅$5）、有機香菇（2磅$10）、新鮮雞蛋（每盒$5）等。根據農場的產出，每週有所不同，固定時間免費送至長島Westbury、小頸、法拉盛三個取貨點。

農場創辦人林先生表示，理斯有機農場加入了農業部的土壤環保計劃soil conservation program，農業部每年會過來檢查各項指標，由農業部有機認證機構每年做年檢。理斯有機農場是紐約州有機種植協會會員，農場的菇類產品還通過了猶太人的Star K認證。農場從來不打除草劑，有專人負責鏟草。

春夏季節，農場還有花卉供應：紫薇、芍藥花、桂花、桔香、牡丹、梔子花、杜娟花、茶花等，大家可前往採購。理斯有機農場環境優美，中心是天然小湖，黑白天鵝長年寄居湖心，野鴨大雁不計其數。農場土地沿Forge河自然延伸，農場和河水結合部形成了一片不受侵擾的自然生態環境區域，是野鹿、野火雞、野鴨子棲息的天堂。土地空曠、空氣好，適合舉行戶外活動、燒烤，如家庭或社團的聯誼會等。

農場地址是：172 Barnes Road, Moriches 11955，長島快速公路I-495 68出口。每週訂蔬菜請電：516-942-0146，到長島Westbury、小頸、法拉盛三個地點取貨。

長島理斯有機農場的各種有機農產品。
長島理斯有機農場的各種有機農產品。

長島 法拉盛 雞蛋

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