我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

盧志豪腦神內醫師淺談面癱問題

紐約訊
執業於法拉盛地區的腦神經內科盧志豪醫師。
執業於法拉盛地區的腦神經內科盧志豪醫師。

位於法拉盛王子街富頓一號大樓(One Fulton Square)內的「盧志豪腦神經內科」（Jyh-Haur Lu, M.D），專精各種腦中風癲癇、肢體麻痺、帕金森氏症和面癱等由腦神經問題所引起的病變，歡迎前往洽詢問診。

在盧醫師看診的臨床實務中，常遇見年輕病患早上起床後，突然發覺面部半邊失去知覺，臉半側下垂且無法做閉眼或微笑等動作，甚至有不自覺流口水現象。患者誤以為是輕微中風，立即前往盧醫師診所就醫，經檢查後診斷為：因長期操勞、抵抗力下降、感染病毒所造成的假性面癱。

這類假性面癱(大多為貝爾氏麻痺，Bell's Palsy)患者，通常無法控制面部一側的肌肉，因此導致該側面部下垂且無法閉眼。此時應防止眼睛因無法閉眼而乾燥，造成角膜損壞、視力受損。假性面癱可發生在任何年齡段，具體病因目前尚不清楚，但一般認為是發病部位肌肉神經腫脹發炎所造成。部分有病毒感染的病人，也會出現面癱的症狀。通常，假性面癱「臉歪嘴斜」的徵狀，在治療後幾星期到三個月內會慢慢復原，大多可以回到發病前原狀。

假性面癱成因目前沒有確切答案，但通常都與病毒感染相關，例如流感、上呼吸道感染、風疹等。面癱患者的臉部肌肉神經會發炎腫脹，患者的淚腺、腮腺、味蕾的神經以及牽動中耳細小聽骨的肌肉也會受影響。有心血疾病病史的人面對面癱的發生，應從中風方面思考。盧醫師表示，有面癱突發狀況，如能在最短時間之內就醫服藥，救治的成功率與有效率就更高。

來自台灣的盧志豪醫師畢業於長島石溪大學醫學院，曾擔任布朗士蒙特菲爾（Montefiore）醫院與上州退伍軍人醫院（VA）和紐約醫院皇后醫療中心（NYHQ）的主治醫師等，積極參與社區義工性的義診或演講服務。盧志豪於法拉盛開診十多年來，耐心、詳盡地向病患解說病況及檢查結果，屢獲來診病患好評及尊敬。

盧志豪腦神經內科診所地址：39-16 Prince St. Ste#254, Flushing, NY 11354（富頓一號廣場254室)，門診電話：646-409-4402、718-888-9870，敬請先預約問診。

肌肉 中風 法拉盛

上一則

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

下一則

社區周四示威 反對建遊民所、悼馬耀泮和吳米雪兒

延伸閱讀

中國城、小希臘、小印度…玩轉紐約皇后區 宛如遊遍世界

中國城、小希臘、小印度…玩轉紐約皇后區 宛如遊遍世界
皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通

皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通
法拉盛遊民收容所合約變60年 加深民眾疑慮

法拉盛遊民收容所合約變60年 加深民眾疑慮
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
法拉盛遊民所首次公聽 3機構挨批未回應社區擔憂

法拉盛遊民所首次公聽 3機構挨批未回應社區擔憂

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43

超人氣

更多 >
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣