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關健金 Arthron5 針對關節炎相關疾病

紐約訊
多功能天然產品關健金Arthron5，針對關節炎相關疾病。
多功能天然產品關健金Arthron5，針對關節炎相關疾病。

新年、春節接踵而來，送禮給長輩什麼比較好？「健龍研發」公司表示，如果長輩有關節炎方面的疾病，「關健金Arthron5」會是受歡迎的禮物。

「健龍研發」是加拿大一間中草薬研發公司，研製出了「關健金Arthron5」。該公司表示，「關健金Arthron5」能幫助類風濕，主治關節炎有關疾病，持有加拿大衛生部頒發的天然產品牌照。關健金早期研究花了二十多年，成功取牌照前，經過許多患者使用確定了功能，2008年取得牌照後即幫助了不少患者。

該公司表示，有一位年輕人去見一位老奶奶，因知她有關節炎行動不佳，因此送上安基酸葡萄糖2打。奶奶告訴她，安糖她己用了一年，關節依然無改善。後來年輕人發現有同事關節炎較嚴重，骨刺在脊骨處多年，嚴重影響生活，手術弄不好會出現癱瘓，因此拒絕手術，但最近身體卻已復原，原來這位同事花了好長時間用這個加拿大產品「關健金Arthron5」。那位同事說，如果一早知道「關健金Arthron5」，就不用痛那麼多年，之前西醫也無法幫他康復。年輕人於是最終改送奶奶「關健金Arthron5」。

該公司表示，關節炎是一種可康復的疾病，即使是類風濕也有效，但病況因人而異，使用劑量也各異，康復時間也因此而有長短。如果是風濕病，如肩周炎、膝頭關節炎、腫脹、骨刺、疼痛等，如骨頭仍沒磨損，一般六瓶可痊癒，約500美元花費；如果是剛剛發生的類風濕，使用12瓶也可痊癒。銀屑病與牛皮癬初期仍沒出現疼痛時使用，可以盡早解除病症並康復，非常重要。

該公司表示，類風濕關節炎可惡化並產生致命的併發症，一旦發現對稱性疼痛，需要馬上治療解除。關健金自2008以來治癒世界各地不少患者，主治目標是關節炎。關健金是多功能天然產品，可以用於老人體虛多病方面。許多老人疲憊、全身疼痛、身體僵硬、精力欠缺時都可以使用，尤其在於解除無名疼痛、疲憊與僵硬時，效果十分明顯。許多老人可能有糖尿病高血壓，也可以使用關健金。

有人會問它的重金屬含量如何？該公司表示，加拿大監管比任何國家都嚴格，持牌照產品是由GMP工廠生產。GMP是製造這類產品必須有的規格，任何材料，包括瓶子在內，都必須符合標準。由第三者公司化驗得出結果符合規定後，交生產部製造，生產出的完整產品仍要再次交化驗公司化驗，如發現產品被污染或發現重金超標，產品必須銷毀不可放入市場。加拿大衛生局經常在市場上抽查產品化驗，一旦發現不符合就馬上通知落架。

詳情可上網查詢：www.arthron5.com，可通過電話：289-228-2888、電郵：[email protected]聯繫。

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