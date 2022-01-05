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紐約市首家賭場酒店 雲頂世界凱悅酒店享受精彩娛樂、住宿、用餐及購物體驗

紐約訊
紐約市首家賭場酒店——雲頂世界凱悅酒店，享受精彩娛樂、住宿、用餐及購物體驗。
紐約市首家賭場酒店——雲頂世界凱悅酒店，享受精彩娛樂、住宿、用餐及購物體驗。

紐約市雲頂世界是紐約市首個且唯一的賭場，每年為超過1,000萬位客人提供無與倫比的博彩和娛樂體驗。該賭場現繼續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，全新尖端賭桌遊戲，提供新鮮博彩體驗。兩個賭區樓層擁有超過6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，除了華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌以外，還有21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩。鄰近JFK機場的雲頂世界全新Hyatt Regency凱悅酒店，擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。別緻的客房和可以俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受；Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳，將讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

紐約市雲頂世界自2011年開幕以來，已為紐約州教育局提供了20多億美元資金，該賭場為雲頂集團所屬。雲頂集團創立於1965年，旗下擁有位於馬來西亞、菲律賓、新加坡、英國、巴哈馬、美國的度假勝地。集團還在郵輪業建立了領先地位，旗下包括麗星郵輪及水晶郵輪等品牌。雲頂集團在旅遊休閒產業擁有超過50年的經驗，員工約60,000人，每年為全球超過5,000萬遊客提供無與倫比的度假體驗。

八月新張營業的紐約市雲頂世界凱悅酒店，擁有400間寬敞典雅的客房，包括34間豪華套房。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓您有賓至如歸的感覺；地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。所有房間均配置60寸平板高清電視、免費無線網絡、獨立控制暖氣及空調、遮光窗簾、吹風筒、迷你冰箱、熨斗及熨衣板、室內保險箱、咖啡熱水機等，提供客房內用餐服務。Regency Club俱樂部有24小時健身中心，The Market食品部每天開放（早上6時至凌晨2時），同時還有商務中心和7,000平方呎的室內會議空間。

位於紐約市雲頂世界全新入口、擁有218個座位的Sugar Factory餐廳，裝潢風格仿佛舊巴黎小酒館的現代演繹。Sugar Factory American Brasserie是一家餐廳及甜品店，以其奢華的裝潢風格、傳奇的美味甜點及優質特色雞尾酒而聞名，在世界各地提供甜蜜體驗，被《美食與美酒》雜誌評為“Instagram最受歡迎的美國餐廳”。在餐廳入口，客人就能看到一個真人大小、帶有霓虹燈的Instagram藝術花牆，以及一個迷人的用餐空間，供客人拍照打卡。餐廳內設有熱氣球長椅、咖啡廳座椅、花卉牆壁裝飾、兩棵白色大型照明樹及令人印象深刻的DJ台。私人用餐區內擁有獨立雞尾酒吧，還有額外的14個酒吧座位，供客人享用。

寬敞的糖果零售店採用Sugar Factory標誌性的落地糖果牆設計，提供50多種甜點。紐約市雲頂世界Sugar Factory還設有一個自帶入口及餐單的外帶咖啡廳。American Brasserie供應早餐、午餐及晚餐，為客人提供頂級食品，如怪物漢堡、瘋狂奶昔、鹹味薄餅、沙拉、特色意大利面及傳奇甜點。在餐廳的高級白色大理石吧台座位享受全套餐單服務，包括Sugar Factory標誌性的64盎司、含酒精的糖果乾冰特飲。

欲舉辦貿易展覽、會議、娛樂活動或私人派對，紐約市雲頂世界都能提供真正獨一無二的紐約市體驗。雲頂賭場新裝修的50,000平方呎三樓賭場活動空間，寬敞又適合多種用途。除了主廳外，其相連的停車場、配套活動後台及相鄰戶外露台，都非常適合舉辦小型活動。該地的廣闊空間曾舉辦過商務會議及貿易展覽、音樂會、假日派對、慈善活動等。宴會活動專業團隊可因應客戶要求，打造簡單或奢華的活動，配備完整的視聽系統，提供滿足所有需求的全面服務。

紐約市雲頂世界賭場/凱悅酒店地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。

紐約市首家賭場酒店——雲頂世界凱悅酒店，享受精彩娛樂、住宿、用餐及購物體驗。
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紐約市 咖啡 郵輪

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