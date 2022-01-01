關係到前程、事業、氣質的 —— 書房

空間許可的話，建議留出一個專門用來讀書的房間，這樣才能夠有讀書的氣氛。

「書房」，人們常常會以為它是一個特別分出來的房間，其實這也不見得是正確的。「書房」不是一個只用來擺書、雜誌或收藏品的地方，它可以是一個開放式的空間，包含在人們的客廳、飯廳、臥房裡面。

對於一般家庭來說，沒有那麼多空間的情況下，要讓所有空間發揮價值是十分重要的，所以人們都喜歡把孩子的書桌放在自己房間。但如果空間許可的話，其實還是建議留出一個專門用來讀書的房間，這樣才能夠有讀書的氣氛。

客廳可以是一個開放式的空間，人們可以把客廳裡的小茶几、餐廳裡的餐桌、折疊式的小桌子等，當成書桌使用。有很多朋友不太注重書桌的擺設，覺得只要有個地方看書、寫字就可以了；但其實書桌的位置和擺設，對人們工作上或者學習上效率的影響是相當大的。在這裏先釐清一下「書房」的定義，「書房」的主角是「書桌」，所以書桌在哪，哪裡就是「書房」。

除了餐桌之外，家裡每個空間的主角都必須有靠。書桌是書房的主角，所以書桌最好要有靠，且最好是靠著一面實心牆，盡量避免面對窗戶；如果面對窗戶，雖然可以有新鮮的生氣，但是容易分心或注意力不集中。

接著看看書房在住家裡的位置以及格局。現代來說，因為空間有限，很多人都會採取開放式的設計，其中有幾種最常看到的形態：

1. 客廳連接書房

客廳是個充滿生氣的場所，正好書房是一個需要生氣的地方，所以兩者結合的設計是一個上選。需要注意的是，「書房」最好有個單獨的空間，如果空間足夠的話，可以用透明玻璃或屏風隔開。那客廳兼納書房，是舒適又有格調的全能空間，很受現在年輕人的喜歡。

2. 餐廳連接書房

除了客廳之外，餐廳也是一個充滿生氣的地方；但餐桌平日的用途除了吃飯還是吃飯，所以把餐桌當作書桌也是個不錯的選擇。但記得，不論用餐後還是工作、讀書後，都要盡快恢復餐桌原來的乾淨整潔。

3. 主臥房連連接書房

更常見的一種就是在臥室裡放一張書桌，直接把書房設在自己的臥房裡。首先來看看臥室的本質，臥室是休息的地方，通常燈光柔和、昏暗，有沉靜之氣。臥室是屬陰性的，書房則需要生氣，在臥室裡一直坐著，人們會慢慢發現自己哈欠連天，站起來都感覺馬上要昏倒在床上。想想在這樣的環境下，還如何拿第一名呢？

4. 次臥房連接書房

有些次臥房為了省空間，會選擇上面睡床、下面書桌的設計。坐在這種書桌前唸書，等於是坐在床底下唸書，這個其實跟橫梁壓頂是同樣的道理。記得，橫梁壓頂在住家的任何一個空間裡都是不好的，而且這個床是懸空床，跟抬轎屋是同樣的道理。

這種情況如果可以的話，還是建議改一下設計，把床跟書桌分開來擺會比較理想。

最後，在擺設方面，書房裡電器不宜放太多，因為電器多了會影響專注力和思考。但是現代的年輕人，每個都左手ipad、右手iphone，面前兩三個螢幕的電腦，再搭配印表機、音響喇叭之類的，還怎麼唸書？

碰到這種情況，建議擺放一個天然的白水晶，清淨磁場、淨化心靈；那就，看著這顆白水晶，好好唸書！