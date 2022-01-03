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冬至後是進補的最佳時段順安堂中藥號淺談冬令進補

紐約訊

中醫認為冬至是陽氣初生的時期，如同剛萌發的新芽，需小心呵護，讓陽氣能漸漸壯大，因此冬至後是進補的最佳時段；補對了，體內陽氣充足，來年就能少受疾病侵襲。

該怎麼正確吃補？

首先，要先了解自己的體質，虛則補之。若有氣虛、血虛的情況，便可以補氣補血；若陰不足便可以養陰；火氣大的是熱性體質，不能亂補。

介紹幾種常見體質，及適合的進補方式：

◆氣虛體質，常常反復感冒、講話有氣無力、四肢乏力、容易流汗、腹部有下墜感等，可以服用補氣中藥，例如黃耆、黨參、西洋參、四君子湯、六君子湯、補中益氣湯等。

◆血虛體質，面色蒼白或萎黃、容易頭暈心悸、皮膚乾燥、月經量少等，可以服用當歸生薑羊肉湯或四物湯來補血養血。

◆氣血兩虛體質，兼有氣虛及血虛兩種的症狀，可以服用八珍湯、十全大補湯，市面上常見的藥燉排骨就是用十全大補湯為基底。

◆陽虛體質，屬於比較虛寒、冷底的體質，比較怕冷、喜歡溫飲，可以吃比較熱補的麻油雞跟加有肉桂、八角、茴香等溫熱藥材的羊肉爐。

◆痰濕體質，容易感到疲倦、身體困重、解便黏膩，可以服用四神湯來健脾胃、祛濕氣。

◆陰虛體質，容易口乾、手心腳心熱感、皮膚乾燥，不要吃烤炸辣、避免熬夜，可以吃些養陰食材藥材，例如白木耳、百合、麥門冬、生地黃。

◆實熱體質，容易上火、冒痘痘、便秘痔瘡出血，不適合溫補熱補，與陰虛體質一樣不要吃烤炸辣、避免熬夜，可以適量服用清熱解毒藥材食材，例如綠豆、冬瓜、愛玉等。

◆瘀血體質，循環不好，有痠痛問題，避免涼性食材、藥材，可以服用燒酒雞、燒酒雞裡的酒、當歸、川芎等，都具有活血的效果。

介紹常見的進補藥材：

◆人參：大補氣血，容易上火者可以改西洋參或黨參，但黨參補氣力道較弱些。

◆黃耆：補氣固胃表，氣虛容易感冒、容易自汗出者，可以吃黃耆。

◆當歸：補血活血，歸身補血多，歸尾活血多。

◆川芎：理氣活血，性溫。

◆甘草：有生甘草跟炙甘草，生甘草清熱解毒，炙甘草補脾胃調和藥性。

◆地黃：有生地黃跟熟地黃，生地黃養陰涼血，熟地黃益精補腎。

◆紅棗：味甘，益氣補血。

◆茯苓：健脾胃、祛濕氣。

◆枸杞：明目，養肝腎。

◆桂枝：溫通經脈，手腳冰冷者可以服用。

以下情況者，不宜自行進補，需經醫師診斷，依從醫令指示服用。

◆感冒：有可能使感冒變更嚴重。

◆有發炎、發燒、感染情況時：可能會使病情加重。

◆懷孕及月經期間：不當進補可能引起出血過多。

◆手術前後：不當進補可能引起出血過多。

高血壓、肝腎臟病：不當進補可能引起病情加重。

◆青春期前小孩：過早進補，可能造成青春期長不高。

◆服用抗凝血藥物者：可能引起出血。

◆燥熱體質者：需要平補或溫補，不然會火上加油。

在台灣擁有80年老字號的法拉盛順安堂由林老闆夫婦親自主理，本身為中醫師的林老闆，30年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave. Flushing, NY 11355(法拉盛羅斯福路135-24號)，喜來登酒店對面，電話：718-445-2252。

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