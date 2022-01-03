法拉盛Western Beef超市盛大開業華商紐約日餐批發應邀加盟

日前盛大開幕的Western Beef超市大學點店，其集團總裁小卡斯提拉納(右)與大學點店亞洲部門華裔經理李先生，誠意歡迎民眾留意各項特價。

在告別社區四年之後，Western Beef聯鎖超市集團法拉盛大學點 店捲土重來，已於日前在全新裝修的自置樓業裡盛大開業。更令華人驚喜的是，華商紐約日餐批發(NEW YORK FISH)應邀加盟，在店裡增設海鮮部，出售平價優質生猛海鮮，旨在走東西合璧路線，全面提升超市水準，增強對華人社區的服務。

Western Beef集團總裁彼德·小卡斯提拉納(Peter Castellana, Jr.，右)稱，大學點店斥資兩百萬重整，是該集團全美第23家店，也是1976年Western Beef進入超市零售業的起點。占地24,000呎、附設75個停車位的大學點店，聘有員工150名，已成為集合好市多貨倉、折扣量販店以及農夫市場等多重特色的大型超市。進貨方面，大學點店側重多元族裔街坊需要，以美式、亞洲、西裔與義裔食品為大宗，主打自創品牌的牛肉系列Western Beef、西裔食品系列Delicioso、蔬果系列Farm Fresh、雞肉系列Chick Chicken以及食用水的Blu系列，外加兩千種以上亞洲食品，能夠在大盤批發給超市同業的同時，兼顧零售顧客一站式採買需求。

資金雄厚、財務穩定的Western Beef，旗下有超市、倉庫、停車場及辦公室等自置物業，並自設地產部門專責管理。Western Beef擁有自主物業產權，租金不受業主操控，可以有效降低超市成本，轉而以最具吸引力的價格嘉惠消費大眾。

2012年開業的紐約日餐批發，本次應Western Beef大學點新店特邀加盟合作，在原本專營新鮮與冷凍海產的項目外，於大學點店新增法拉盛游水海鮮零售部，強強聯手，進軍早已白熱化競爭的法拉盛超市市場。紐約日餐批發藉由暢通的進貨渠道，平通法拉盛的批發價零售游水海鮮，在造福紐約市民之餘，亦將兼營長島 在內的全市高端日餐餐館批發門市業務。簡言之，紐約市和長島居民或餐館老闆，形同在家門口就能以批發價入手日餐全套系列產品。同時，紐約日餐批發還有針對餐館批發的送貨上門服務。

紐約日餐批發擁有目前最穩定可靠的物流機制、成熟的冷鏈運輸車隊、一線雙車服務，送貨路線遍佈紐約州、新澤西州、康州等，周一至周五送貨，周六另有補貨服務。這支由十多輛大卡車組成的紐約日餐批發的龐大車隊，巡迴每一個地區的各條線路，根據與客戶商定的時間，確保貨物準時送達。此外，該公司聘有多位銷售代表，經嚴格審核、選拔和培訓，為客戶提供誠懇、熱情與專業的售前售後服務。

規模宏大、制度完善的紐約日餐批發，致力成為美東日本餐批發業的領跑者，為客戶、員工和股東創造最大化的價值與利潤。該公司誠信為本，具備先進的國際化管理機制，設有董事會、總經理、財務總監、行銷團隊、產品品質跟蹤調查組，層層審批，切實把關全線產品品質。在一萬五千呎的法拉盛公司貨倉與凍倉裡，紐約日餐批發商品種類齊全、應有盡有，包括日餐所需的一切海鮮、乾貨、凍貨、米糧、蔬菜、甜品、外賣包裝用品等。該公司每日從日本、東南亞、巴拿馬、蘇格蘭、紐西蘭、加州以及夏威夷等地，空運進口各種海鮮魚類，品種豐富、琳琅滿目。

Western Beef新店地址：法拉盛大學點大道44-44號(44-44 College Point Blvd., Flushing, NY 11355，公車Q58慢車直達)，電話：917-563-7260，網站：westernbeef.com；紐約日餐批發電話：718-218-8886，網站：nyfishinc.com。