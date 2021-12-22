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美加補習學校2022網上春季班招生12月25日前報名享15%優惠

紐約訊

大紐約地區具規模、升學輔導制度完善的美加補習學校，2022春季班網上課程已開始報名；上課日期1/8-6/11共21周，12/25前報名可享85折優惠。疫情以來，美加補習學校通過在線視頻會議的途徑授課，教學內容包括SHSAT特殊高中入學考試）和SAT的準備課程，校方和家長們都非常滿意學習的成果。

該校特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態以補充教材、配合最新考試趨勢、奠定學生良好基礎、加強學生較弱科目。多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

明年春季班除沿用線上教學外，7年級及以上已接種疫苗的學子也設有In-person教室。課程包括設SAT、SAT Simulation測試、分析SAT模擬測試等。SAT模擬考試日期為1/9-3/5，每周日上課、週六講解，共7次測試及7次講解，電腦分析、名師講評，幫助學生進攻名牌大學。

適合6、7、8、9、10年級的創意寫作特別班，教授寫作技巧、文法、著作分析、表達等，按照程度分班。SAT I Writing、Grammar Usage注重文章分析、文法寫作表達，適合11和12年級。另有SAT I特攻班：創意閱讀思考、英文分析文法、數學應用技巧（Critical Reading、Verbal、Math)，以及2022最新SHSAT專攻班。

此外，SAT II高分班包括生物、化學、物理，適合9、10、11、12年級；PSAT英文寫作技巧、創意思考閱讀、數學應用；SAT寫作(Essay)、英文文法應用，適合11、12年級；代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級；紐約州考「Next Generation」資優英文數學進攻班，文學資訊、讀解分析、表達說明、圖表應用、邏輯思考，適合3、4、5、6、7年級，按照程度分班。

「美加」學生每年成績都十分優秀，2021年考入哈佛、耶魯等頂級大學的優異生眾多，考入紐約特殊高中的優異學生錄取率超過85%，足以證明該校實力名不虛傳。桃李滿天下的美加補習班擁有20多年辦學經驗，曾獲紐約時報（New York Times）特別報導專文介紹。其歷年參加紐約特殊高中考試，獲Stuyvesant H.、Bronx S.、Brooklyn T.等三大特殊高中和常春藤大學錄取的學生不計其數，詳情及報名請上網：www.mega-academy.com。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886、718-359-3952(周3、6上午9時至下午5時)，也歡迎隨時網上報名。

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