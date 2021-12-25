居家風水之餐廳篇——家之心臟如何放

家居風水有講究，風水問題不容忽視。

俗語說：「吃飯皇帝大，民以食為天，命好不如身體好，有錢不如吃得飽。」餐廳是人們最喜歡的，不是因為好吃，主要是因為它是住宅風水裡面，最容易被調整的範圍。

在中國傳統餐廳裡的情景，大部分是一個大圓桌子，然後一家人圍著圓桌用餐；長輩坐在最裡面靠牆的正位，其他的位子由晚輩依次繞著圓桌坐，又傳統又溫馨。隨著現代人生活習慣改變，採用開放式設計，讓餐廳、客廳或廚房連為一體，雖然是目前主流趨勢，但是餐廳風水問題可是不能忽視的。

大家如果有留意的話，住家裡面每一個空間都有它自己的主角。客廳主角是沙發，臥房的主角就是睡床，廚房的主角是爐灶，浴室的主角是馬桶……這些主角全部都要有靠，而餐桌作為餐廳的主角卻非常特別，它是唯一一個不需要有靠的。形狀方面，餐桌最吉利的造型是圓形或橢圓形；現代流行四方形也是可以的，但應盡量避免使用多角形。餐桌的大小要適當，每當用餐時，如果菜餚擺滿一桌，這是豐衣足食的好兆頭。

首先要釐清三個跟餐廳有關係的風水空間，簡單來說：

1. 客廳是賺錢的地方；

2. 廚房是存錢的地方；

3. 餐廳是花錢的地方。

現在來看看把兩個空間合併使用的一些例子：首先是客廳結合餐廳。有些住宅的先決條件比較差，房子有點小，沒有獨立的空間來設置飯廳，有些人就把客廳裡主沙發前面的茶几當餐桌用；這樣子的做法，就是把餐廳跟客廳結合成一體。

剛剛講過，客廳是進財的地方，而餐廳是花錢的地方，這說明了什麼？說明你賺回來的錢馬上就在旁邊吃掉了，也就是「左手來，右手去」的象徵，所以最好還是設一個獨立的餐廳會比較理想。但有些朋友的家裡可能真的怎麼樣也挪不出位子，碰上這種情況的話，建議買個折疊式的小餐桌，吃完飯就馬上收起來，把客廳恢復原狀。

接著是廚房附帶餐廳的情況：有些人為了善用空間，乾脆把餐桌放在廚房裡，覺得這樣很方便，煮好了馬上在餐桌上菜。然而方便歸方便，風水歸風水。像之前講的一樣，廚房在風水上代表存錢的財庫，而餐廳代表的卻是食祿與花費。這種格局等於把財庫跟花費擺在一起，那當然，家裡的人就很難存錢。要化解的話，可以用落地式的玻璃拉門來隔開餐桌跟廚房。

在居家風水上，最有利的就是進門看見客廳，這樣會有進門見財的好處。然而，很多房子會因為空間的問題，把餐廳設在進門的地方。一進門就看見餐廳，象徵財庫外露，因為餐廳是食祿跟花費的代表，基本上跟開門見廚房是同樣的道理，會導致金錢上的損耗，被認為是不利於風水的格局。開門見膳，往往會導致家人好吃懶做、胸無大志。化解的方法就是在進門的地方設個玄關或者放個屏風、植物，這樣就可以化解煞氣了。

餐廳最理想的位置是在屋內的中央，也就是屋內的心臟地帶。來自四面八方的氣都會聚集在這個心臟地帶，如果把這個位置設定為全家共聚天倫的地方，可以讓全家人在這種無形和諧的力量中輕鬆用餐。餐廳本來應該是充滿生氣的場所，所以不適合在樓梯下方，也不建議在樓上廁所的下方或旁邊。浴室在哪裏，就會對那個地方的風水帶來一定的傷害，而餐廳是我們最基本的健康發源地，所以還是會建議調整餐桌的位置。如果真的沒辦法移餐桌的話，那就在餐桌上放一盆開運竹，開運竹最好是一層一層往上疊的那一種。