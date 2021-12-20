聯合報稅H&R BLOCK詳解第三輪紓困金

美國第三年度救助計劃法案（ARPA）授權了2021的第三輪紓困金 支付。在納稅年度2021，納稅人使用單身、戶主或已婚分報的身份，每人有資格獲得1400美元；使用已婚合報身份的申請者，將有資格獲得2800美元。

聯合報稅 中心表示，與前兩輪紓困金付款一樣，隨著納稅人達到一定的AGI（調整後總收入），紓困金將逐步遞減至取消。對於這第三輪紓困金，逐步取消的幅度更大，這意味著以前符合紓困金（EIP）條件的一些納稅人，這次可能不符合條件。

紓困金取消範圍如下所示：對於使用單身或已婚單獨申報狀態的納稅人，紓困金逐步遞減將從75000美元的AGI開始，一旦AGI達到80000美元，將完全取消。那些使用已婚合報身份的人，紓困金將從15萬美元的AGI開始逐步遞減，到達到16萬美元的AGI後完全取消。

對於有資格使用戶主申報身份的納稅人，一旦AGI達到112500美元，紓困金將開始逐步遞減，並將在AGI達到120000美元時完全取消。對於第三輪紓困金還未收到或收到金額不足的人，在2021年報個人或家庭稅時可以與會計師說明，在報稅時可以幫助向政府要求補發。

一般來說，擁有社會安全號碼的納稅人是合格的，但不是所有人都能獲得紓困金。以下人員不合條件：非居民（提交表格1040-NR）、遺產信託報稅、在2021年1月1日之前死亡的納稅人、被撫養人自己提交報稅表的。領取紓困金需要社會安全號碼或領養稅識別號碼（ATIN），如果配偶任何一方在納稅年度的任何時候是美國武裝部隊的現役軍人，則只有一方配偶需要持有有效的SSN，夫妻雙方就能獲得高達2800美元的付款。

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