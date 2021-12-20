我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

聯合報稅H&R BLOCK詳解第三輪紓困金

紐約訊

美國第三年度救助計劃法案（ARPA）授權了2021的第三輪紓困金支付。在納稅年度2021，納稅人使用單身、戶主或已婚分報的身份，每人有資格獲得1400美元；使用已婚合報身份的申請者，將有資格獲得2800美元。

聯合報稅中心表示，與前兩輪紓困金付款一樣，隨著納稅人達到一定的AGI（調整後總收入），紓困金將逐步遞減至取消。對於這第三輪紓困金，逐步取消的幅度更大，這意味著以前符合紓困金（EIP）條件的一些納稅人，這次可能不符合條件。

紓困金取消範圍如下所示：對於使用單身或已婚單獨申報狀態的納稅人，紓困金逐步遞減將從75000美元的AGI開始，一旦AGI達到80000美元，將完全取消。那些使用已婚合報身份的人，紓困金將從15萬美元的AGI開始逐步遞減，到達到16萬美元的AGI後完全取消。

對於有資格使用戶主申報身份的納稅人，一旦AGI達到112500美元，紓困金將開始逐步遞減，並將在AGI達到120000美元時完全取消。對於第三輪紓困金還未收到或收到金額不足的人，在2021年報個人或家庭稅時可以與會計師說明，在報稅時可以幫助向政府要求補發。

一般來說，擁有社會安全號碼的納稅人是合格的，但不是所有人都能獲得紓困金。以下人員不合條件：非居民（提交表格1040-NR）、遺產信託報稅、在2021年1月1日之前死亡的納稅人、被撫養人自己提交報稅表的。領取紓困金需要社會安全號碼或領養稅識別號碼（ATIN），如果配偶任何一方在納稅年度的任何時候是美國武裝部隊的現役軍人，則只有一方配偶需要持有有效的SSN，夫妻雙方就能獲得高達2800美元的付款。

聯合報稅ALLSTATE TAX AND ACCOUNTING INC向全體華人提供美國一流大公司的專業服務，且依然保持華人社區的收費標準。該公司擁有豐富的國際稅務申報經驗，具體細節請諮詢聯合報稅H&R BLOCK。地址：39-20 Main Street, Ste 2F, Flushing, NY 11354；電話：718-461-0778；郵箱：[email protected]

紓困金 報稅 華人

上一則

紐約4公校因防疫關門 市公益維護人建議全市線上教學

下一則

南亞裔男子涉持槍搶教堂 為了50元遭警通緝

延伸閱讀

廣大家庭將收到12月子女稅優惠預付款未收到民眾可在2021稅表中申領

廣大家庭將收到12月子女稅優惠預付款未收到民眾可在2021稅表中申領
聯邦法官裁定：川普報稅稅表 應交國會審核

聯邦法官裁定：川普報稅稅表 應交國會審核
詐48萬疫情紓困金 新州男被判刑、罰款

詐48萬疫情紓困金 新州男被判刑、罰款
聯合報稅H&R BLOCK華語專業服務50州稅務

聯合報稅H&R BLOCK華語專業服務50州稅務
加州再發紓困金 看郵編可知收到日期

加州再發紓困金 看郵編可知收到日期

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
州長霍楚表示，新冠疫情在感恩節後出現了「令人驚恐的反彈」；圖為紐約市民在曼哈頓接受病毒檢測。(路透)

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

2021-12-15 02:29
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包