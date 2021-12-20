我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

現代IONIQ 5電動休旅車獲環保署評級行駛距離超過300哩

紐約訊
IONIQ 5提供了創新的V2L功能，讓客戶可以自由使用或是為任何電動設備充電。
IONIQ 5提供了創新的V2L功能，讓客戶可以自由使用或是為任何電動設備充電。

近日，現代汽車揭幕了其備受期待的IONIQ 5電動休旅車，並公開了IONIQ 5的最新規格和功能。全新IONIQ 5具備超過三百哩的行駛範圍，由現代汽車「45」概念電動車啟發設計，同時裝備相關科技，擁有級距內最佳的超快充電——從10%到80%只需18分鐘。IONIQ 5搭載現代汽車獨有的電動全球模塊化平台(E-GMP)，可提供更多的內部空間和優化的性能。IONIQ 5是現代汽車集團在2025年之前推出23款電池電動車型，並在全球銷售一百萬輛電動車的計劃中的一部分。配備單一電動馬達時，IONIQ 5充電一次的最大環保署估計行駛距離是303哩；雙電動馬達、全輪驅動車型的環保署估計最大行駛距離則為256哩。

IONIQ 5的漸進式設計代表了對過去規範的背離，探索由專用電動車平台所提供的嶄新設計自由。IONIQ 5的設計語言靈感來自現代汽車在2019年德國國際車展亮相的「45」概念電動車，具備了許多該款概念車的特徵與細節。

IONIQ 5的E-GMP平台可以支持400-V和800-V的充電基礎設備。800-V為標準充電能力，且無須額外組件或適配器即可支持400-V充電。這個多重充電系統是全球首創的專利科技，可通過操作馬達和逆變器，將400V升壓至800V，以實現穩定的充電兼容性。

使用350-kW的充電器，IONIQ 5可以在18分鐘內從10%充電到80%。如果車主只有五分鐘的空閒時間，IONIQ 5可以使用350-kW的快速充電器恢復約68哩的行駛距離。標準的10.9 kW車載充電器使用二級充電，可在6小時43分鐘內充滿電。

IONIQ 5還提供了創新的V2L功能，讓客戶可以自由使用或是為任何電動設備充電，像是電動自行車、踏板車、露營設備等。這個功能將IONIQ 5變成一個帶有車輪的充電器，甚至可以為另一台電動車充電，非常適合在停電、戶外派對或是露營期間為必需品充電(使用標準120伏插座，能提供1.9kW的功率)。

IONIQ 5無縫融合了先進科技，以增強客戶的數位體驗。寬大且可配置的雙駕駛艙位，配備12吋全觸控式信息娛樂屏幕以及無罩式12吋數位儀表板，可根據客戶需求定制。Apple CarPlay®和Android Auto™在這個寬屏幕上使用起來更方便。此外，IONIQ 5也提供了藍牙多連結功能，可同時配對兩台機器，一台用於講電話，另一台用來播放音樂。導航系統則附帶三年Bluelink®信息娛樂與地圖更新，還有多媒體和導航系統的無線更新。

IONIQ 5配備了更高級的Hyundai SmartSense，即為現代汽車的先進駕駛輔助系統，可確保最高水平的安全性和便利性。IONIQ 5是第一款提供公路駕駛輔助系統2(HAD 2)的現代車型。此外，SmartSence還提供了一系列的駕駛與停車、避免碰撞、確保安全的輔助系統，像是機器學習的智能巡航控制、遠程智能停車輔助(RSPA)、環繞視野監控(SVM)、盲點監視器、安全離車輔助(SEA)等。

IONIQ 5是現代汽車推出專門電動車的第一步，在IONIQ 5之後，現代汽車將擴大其電動車產品陣容，推出中型電動轎車IONIQ 6與大型電動休旅車IONIQ 7。

北美現代汽車深信每個人都應該得到更好的車。從設計和製造汽車的方式到對待顧客的方式，讓事情變得更好是北美現代汽車所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車以及替代能源車款，皆有現代保固計劃的背書，這是北美現代汽車讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過八百二十間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司，請至www.HyundaiNews.com查詢更多相關信息。

現代IONIQ 5電動休旅車，具備超過三百哩的行駛範圍。
現代IONIQ 5電動休旅車，具備超過三百哩的行駛範圍。

汽車 電動車 休旅

上一則

紐約4公校因防疫關門 市公益維護人建議全市線上教學

下一則

南亞裔男子涉持槍搶教堂 為了50元遭警通緝

延伸閱讀

電動車商Arrival夏樂建電池廠 將增150工作

電動車商Arrival夏樂建電池廠 將增150工作
豐田社長：2030年前推30款電動車 目標年銷350萬輛EV

豐田社長：2030年前推30款電動車 目標年銷350萬輛EV
拜登推動電動車普及 全美將建50萬個充電站

拜登推動電動車普及 全美將建50萬個充電站
鋰電池之父提倡電動車變儲電設施 停泊時可向電網輸電

鋰電池之父提倡電動車變儲電設施 停泊時可向電網輸電
福斯砸千億開發電動車

福斯砸千億開發電動車

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
州長霍楚表示，新冠疫情在感恩節後出現了「令人驚恐的反彈」；圖為紐約市民在曼哈頓接受病毒檢測。(路透)

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

2021-12-15 02:29
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包