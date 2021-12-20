現代IONIQ 5電動休旅車獲環保署評級行駛距離超過300哩

IONIQ 5提供了創新的V2L功能，讓客戶可以自由使用或是為任何電動設備充電。

近日，現代汽車 揭幕了其備受期待的IONIQ 5電動休旅 車，並公開了IONIQ 5的最新規格和功能。全新IONIQ 5具備超過三百哩的行駛範圍，由現代汽車「45」概念電動車 啟發設計，同時裝備相關科技，擁有級距內最佳的超快充電——從10%到80%只需18分鐘。IONIQ 5搭載現代汽車獨有的電動全球模塊化平台(E-GMP)，可提供更多的內部空間和優化的性能。IONIQ 5是現代汽車集團在2025年之前推出23款電池電動車型，並在全球銷售一百萬輛電動車的計劃中的一部分。配備單一電動馬達時，IONIQ 5充電一次的最大環保署估計行駛距離是303哩；雙電動馬達、全輪驅動車型的環保署估計最大行駛距離則為256哩。

IONIQ 5的漸進式設計代表了對過去規範的背離，探索由專用電動車平台所提供的嶄新設計自由。IONIQ 5的設計語言靈感來自現代汽車在2019年德國國際車展亮相的「45」概念電動車，具備了許多該款概念車的特徵與細節。

IONIQ 5的E-GMP平台可以支持400-V和800-V的充電基礎設備。800-V為標準充電能力，且無須額外組件或適配器即可支持400-V充電。這個多重充電系統是全球首創的專利科技，可通過操作馬達和逆變器，將400V升壓至800V，以實現穩定的充電兼容性。

使用350-kW的充電器，IONIQ 5可以在18分鐘內從10%充電到80%。如果車主只有五分鐘的空閒時間，IONIQ 5可以使用350-kW的快速充電器恢復約68哩的行駛距離。標準的10.9 kW車載充電器使用二級充電，可在6小時43分鐘內充滿電。

IONIQ 5還提供了創新的V2L功能，讓客戶可以自由使用或是為任何電動設備充電，像是電動自行車、踏板車、露營設備等。這個功能將IONIQ 5變成一個帶有車輪的充電器，甚至可以為另一台電動車充電，非常適合在停電、戶外派對或是露營期間為必需品充電(使用標準120伏插座，能提供1.9kW的功率)。

IONIQ 5無縫融合了先進科技，以增強客戶的數位體驗。寬大且可配置的雙駕駛艙位，配備12吋全觸控式信息娛樂屏幕以及無罩式12吋數位儀表板，可根據客戶需求定制。Apple CarPlay®和Android Auto™在這個寬屏幕上使用起來更方便。此外，IONIQ 5也提供了藍牙多連結功能，可同時配對兩台機器，一台用於講電話，另一台用來播放音樂。導航系統則附帶三年Bluelink®信息娛樂與地圖更新，還有多媒體和導航系統的無線更新。

IONIQ 5配備了更高級的Hyundai SmartSense，即為現代汽車的先進駕駛輔助系統，可確保最高水平的安全性和便利性。IONIQ 5是第一款提供公路駕駛輔助系統2(HAD 2)的現代車型。此外，SmartSence還提供了一系列的駕駛與停車、避免碰撞、確保安全的輔助系統，像是機器學習的智能巡航控制、遠程智能停車輔助(RSPA)、環繞視野監控(SVM)、盲點監視器、安全離車輔助(SEA)等。

IONIQ 5是現代汽車推出專門電動車的第一步，在IONIQ 5之後，現代汽車將擴大其電動車產品陣容，推出中型電動轎車IONIQ 6與大型電動休旅車IONIQ 7。

北美現代汽車深信每個人都應該得到更好的車。從設計和製造汽車的方式到對待顧客的方式，讓事情變得更好是北美現代汽車所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車以及替代能源車款，皆有現代保固計劃的背書，這是北美現代汽車讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過八百二十間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司，請至www.HyundaiNews.com查詢更多相關信息。