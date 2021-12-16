退休人員必須在12月31日之前領取規定最低提領額

美國國稅局提醒退休計劃參與者和個人退休金 帳戶所有者，通常必須在12月31日之前領取規定最低提領額。

規定最低提領額(RMD)通常是指退休計劃賬戶所有者，從他們年滿72歲的那一年開始，每年必須提取的最低金額，如果退休時間晚於72歲，則是他們退休的那一年開始必須提取。但是，如果退休計劃帳戶是IRA或帳戶持有者在該退休計劃發起企業佔有5%以上股份，則RMD必須在帳戶持有人年滿72歲後開始，無論他們當時是否還在工作。未及時從賬戶中提取的RMD金額，可能會遭受罰款。

在2019年年滿70½歲（70歲生日為2019年6月30日或更早）的個人沒有2020年到期的RMD，但必須在2021年12月31日之前領取。到2021年年滿72歲（且其70歲生日是2019年7月1日或之後）的個人將在2022年4月1日之前領取首份RMD。

所需的分配規則適用於：

-傳統個人退休安排(IRA)的所有者；

-傳統簡化員工養老金(SEP)IRA的所有者；

-員工儲蓄 激勵匹配計劃(SIMPLE)IRA的所有者；

-各種工作場所退休計劃的參與者，包括401(k)、Roth 401(k)、403(b)和457(b)計劃。

IRA受託人或計劃管理員必須向IRA所有者報告RMD的金額，IRA所有者或受託人必須單獨計算每個IRA擁有的RMD，但是他們可以選擇從一個或多個IRA中提取總金額。相比之下，工作場所退休計劃所需的RMD必須從每個計劃分開領取，不進行規定的提取或提取的金額不足，可能會導致未領取的金額被徵收50%的消費稅。

RMD基於納稅人的預期壽命和他們的賬戶餘額，通常受託人會使用表格5498《IRA供款信息》向收款人報告RMD。對於大多數納稅人而言，用於計算RMD的預期壽命基於出版物590-B《個人退休金計劃（IRA）提領額》中的統一壽命表III，個人可以使用IRS.gov上的在線工作表來計算RMD。