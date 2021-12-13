優富商業聯盟17日舉辦耶誕聯歡晚會歡迎報名！

優富商業聯盟的核心團隊定期開會，構築起人脈的巨型網絡。

為了慶祝耶誕節 這個聖潔溫馨的日子，優富商業聯盟(INFINITY FORTUNE GROUP，簡稱IFG)選在12月17日周五晚上5點到9點，舉辦耶誕聯歡晚會。屆時，該聯盟會在法拉盛 君豪大酒樓總統套房設席，預定邀請50位商界高端人士，每位$100，備有紅酒佳餚、歌星演唱，還有卡啦OK供會員盡情歡歌，敬請及早報名以免向隅。

以互助互利、交流經驗為成立宗旨的華商團隊——優富商業聯盟，此番主辦耶誕聯歡晚會，用意在於慶祝大家又平安度過跌宕起伏的一年，並鼓勵大家以無比堅定的意志與信念迎接新年度的開始。此外，該聯盟也祝福大家能在聯盟全體職員與會員的齊心努力下互相幫助，在生意上大展鴻圖、更進一步。

此次活動由會員暨贊助商的Professor Steven Niu(919-949-6226)鼎力支持。他曾在優富商業聯盟的講座上，為會員解答稅務上的疑難雜症，指導小企業在這段特殊困難時期克服許多艱難險阻，順利達成既定目標。

優富商業聯盟相信，團結就是力量。通過把許多小商家結盟起來，以團購力量壓價，把許多產品或服務以優惠價提供給會員，如LED廣告、報紙免費的推廣文章、分類廣告、麒麟電視廣告以及美國主流媒體的廣告等，或是購買優質產品如枸杞、保養品、健康食品，又或是找優富商業聯盟會員中的專業人員，如律師或財經人員拿到特別折扣等。在這樣有組織的群體裡，有生意就優先給IFG優富商業聯盟的會員，大家互相介紹、切磋提升，以期產生加乘效果，大幅提高完成交易的機率。

在優富團隊裡，信息公開透明、資源共享。當每位成員都邀約朋友加入時，商會組織必然成長壯大，創造出更多商機和人脈。IFG甚至還在網站裡為每位會員設計網頁，會員只要想擁有自己的網站，無需花大錢請人架設，就有聯盟專才幫會員做好。每個會員都有機會將聯絡網伸展到一般接觸不到的領域、範圍與層面，以建立個人綿密悠長、開枝散葉的人際脈絡。換言之，無論是透過活動還是廣告，聯盟團隊都可以幫您爭取到最好的價錢和渠道。

成立於2020年10月的優富商業聯盟，組織了強而有力的團隊幫會員推廣事業。每周五聯盟會固定舉辦餐會，助會員開拓人氣與人脈。該聯盟亦和各報社媒體建立有長期緊密的合作關係，可以為會員刊登廣告與文章，介紹會員的生意與服務，更有攝影團隊幫會員製作視頻放上網，緊跟巨變中的電商時代腳步。目前正值聯盟推廣期間，不收會員費，已招收到將近500人入會，也希望大眾踴躍入會成為會員，不要坐失良機。

總而言之，優富商業聯盟有計劃地朝著越做越大、發揮更大影響力的方向邁進。今後還會拓展不同族裔的商機，牢牢把握主流社會巨大豐沛的資源，不再只以在華人 社區發展為滿足。一言蔽之，優富商業聯盟助您把人流化為流量，因為信任聯盟的力量而讓拓展事業變得簡單。

IFG優富商業聯盟會址：法拉盛136-18 39th Ave, #603, Flushing, NY 11354，電話：1-888-399-8666，傳真：212-925-2788，網址：ifgsuccess.com。