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「即日報名參展」2022年法拉盛新春嘉年華一起歡慶農曆新年

紐約訊
新春嘉年華提供主題區攤位，歡迎生活雜貨等商家報名參展。
新春嘉年華提供主題區攤位，歡迎生活雜貨等商家報名參展。

世界日報訂於明年1月15日及16日，於法拉盛喜來登飯店舉辦「2022年世界日報新春嘉年華」。世界日報誠摯邀請各商家報名參展，一起到法拉盛聚寶集福、擺攤生財。

世界日報累積十多年的年展經驗，今年展區特別規劃五大區，分別是主題區、資訊區、新春區、舞台區及活動區。本展集合賀年採購攤位、傳統中華技藝、娛樂文化表演、實用資訊服務等活動，以多元化的特色內容活絡社區、充沛的人氣期盼創造源源不絕的商機，商家們請勿錯過這個千載難逢的福虎生財盛會。

「主題區」將設於法拉盛喜來登飯店的2樓宴會廳，展區歡迎各大生活雜貨等商家一起共襄盛舉，提供一個豐富的置辦年貨場所，方便社區民眾採購過年食品或衣服。「資訊區」開放給各大銀行、保險、旅遊或醫療單位，提供明年財務、健保、生活或醫學等資訊，讓社區民眾提前為新的一年做規劃。

「新春區」邀請傳統中華技藝老師前來設攤，除了讓民眾感受農曆新年的歡樂氣氛外，書法攤位還會提供寫春聯的服務，讓民眾可以免費拿春聯；小品花攤位提供製作小品花的教學服務，學完後還可以將小品花帶回家作室內擺設；還有紙張手工藝提供民眾免費製作教學。多樣化的民俗技藝活動，讓參與的社區居民們享受傳統手工藝文化的製作樂趣。

「舞台區」及「活動區」將提供手語表演、舞蹈表演、打鼓表演以及管弦音樂等活動，讓每位觀眾在看展期間也可欣賞表演。活動單位規劃的另類互動遊戲、多場抽獎活動等，也能讓民眾玩得盡興而歸。

世界日報邀請各大商家把握過年前的旺銷商機，盡早報名可享有先報名、先選有利攤位的優勢。報名專線：718-746-8889轉6362，或[email protected]

新春嘉年華提供主題區攤位，歡迎生活雜貨等商家報名參展。
新春嘉年華提供主題區攤位，歡迎生活雜貨等商家報名參展。
新春嘉年華提供主題區攤位，歡迎生活雜貨等商家報名參展。
新春嘉年華提供主題區攤位，歡迎生活雜貨等商家報名參展。
新春嘉年華提供主題區攤位，歡迎生活雜貨等商家報名參展。
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世界日報 法拉盛 健保

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