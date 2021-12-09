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雲頂世界Catskills賭場最近的賭桌遊戲往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

紐約訊
距紐約市最近的雲頂世界卡茨基爾賭場享受超過150張賭桌，其中包括百家樂、輪盤、二十一點、大小及牌九等博彩遊戲，還有一千六百部最先進老虎機、豪華撲克室及私人高額貴賓廳。每日提供往返巴士，車票$15凡21歲以上乘客可獲贈$45老處機券。
距紐約市最近的雲頂世界卡茨基爾賭場享受超過150張賭桌，其中包括百家樂、輪盤、二十一點、大小及牌九等博彩遊戲，還有一千六百部最先進老虎機、豪華撲克室及私人高額貴賓廳。每日提供往返巴士，車票$15凡21歲以上乘客可獲贈$45老處機券。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，離紐約市車程最短，可享受超過150張賭桌，包括百家樂及牌九等博彩遊戲。在最新的紐約度假賭場玩所有您喜愛的老虎機，提供予紐約賓客前往博彩消閒耍樂。每日自華埠法拉盛、艾姆赫斯特、布碌崙提供往返發財巴士，車票$15，可獲賭場回贈$45老虎機券。

距紐約市不到100哩、約兩小時車程的雲頂世界卡茨基爾大賭場，屬拉斯維加斯式的博彩城，提供鄰近其他賭場無法比擬的娛樂體驗。十萬平方英尺娛樂空間，擁有一百五十張拉斯維加斯式賭桌，包括百家樂、輪盤、二十一點、大小及牌九，還有一千六百部最先進老虎機、豪華撲克室及私人高額貴賓廳。

雲頂世界卡茨基爾賭場最新穎頂尖的娛樂設備加上自然純淨山林美景，賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室及健身中心，全部五星級設備。

賭場入口右邊酒吧有巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親歷其中。360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事；在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，顧客能把賭場外山色美景盡收眼底。

隨著接種新冠疫苗補強針的人數逐步增加，上州雲頂世界賭場仍執行根據CDC疾病控制中心、紐約州及當地衛生官員的建議，實施防疫安全措施，任何客人或團隊成員均須檢測體溫，溫度高於華氏100.4度則不得進入。所有客人及賭場成員在紐約市雲頂世界範圍都必須佩戴口罩，賭場內設有多個消毒洗手站點，提供消毒洗手液及消毒紙巾，供給客人接觸任何範圍前使用。

雲頂世界Catskills賭場提供最受亞裔賓客喜好的21點、骰子、百家樂、大小、輪盤和牌九等博彩耍樂，其中牌九遊戲也佔賭場大約三分一的博彩遊戲。特設貴賓私人豪華Lounge和高額賭廳沙龍，提供尊貴VIP服務。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾二百多名會說中文的華人員工，以及來自台灣的大廚主理「荷花」中式餐廳，還設置了中文路牌和指示牌。

雲頂世界Catskills大賭場每天提供發財巴士，自華埠、布碌崙、法拉盛及艾姆赫斯特等地區接載客人往返賭場。發財巴士代理八大道巴士：718-888-3113（艾姆赫斯特百老匯大道82-51號及凱辛娜大道41-40號、布碌崙Bayparkway/86街、Bayparkway/66街、八大道/60街）；金禧巴士：917-518-1718、718-509-9525（華埠基士提街47號及法拉盛39大道136-17號）；帝國巴士：718-663-9936、917-916-8139（布碌崙8大道60-12號及法拉盛緬街41-82）；或瀏覽網頁：RWCatskills.com/bustours，查看上車地點、時間及優惠詳情。

距紐約市最近的雲頂世界卡茨基爾賭場享受超過150張賭桌，其中包括百家樂、輪盤、二...
距紐約市最近的雲頂世界卡茨基爾賭場享受超過150張賭桌，其中包括百家樂、輪盤、二十一點、大小及牌九等博彩遊戲，還有一千六百部最先進老虎機、豪華撲克室及私人高額貴賓廳。每日提供往返巴士，車票$15凡21歲以上乘客可獲贈$45老處機券。

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