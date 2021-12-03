我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

QuickBook 會計班12月5日開新班

紐約訊
QuickBook會計班12月5日開新班。
QuickBook會計班12月5日開新班。

聖誕前夕，QuickBook-123會計培訓中心將舉辦2021年最後一期網上會計實務班，幫助新移民學習和掌握現代會計基礎及其實務技能，並考取全美統考的QuickBooks職業會計證書。該會計班將于12月5日周日下午在Zoom網上直播開班，大家可以先試聽後報名，節日期間報名者享有折扣優惠。

QuickBooks職業會計證書是沒有會計背景的新移民在美國從事會計工作最便捷、最權威的技能通行證，學員通過3-4個月的專業培訓就能把證書考出來。培訓開始是中文的會計基礎教學，逐步過渡到英文的實務技能培訓。3個多月的培訓學員可在18個月內重複進行，學員可以用電腦、iPad甚至手機上課，每堂課都是講兩次（週四、周日各1次）。

培訓內容都是一個獨當一面的公司會計每天要做的實務會計工作，諸如銀行對賬、應收應付、庫存成本、編制報表、公司稅務（所得稅、銷售稅及工資稅等）。會計班還有大量的QuickBooks考古題解析和模擬考試操練。公司的老闆和經理即使不考證書，也可以通過培訓從不懂會計的外行變為內行。

QuickBook-123會計培訓中心聯繫方式：微信williamqb，電話626-353-6597（可留短信），總部地址9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。

移民 微信 手機

上一則

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

下一則

善終會「齊心抗疫共歡聚」演唱會僑領政要好友同慶賀

延伸閱讀

下東城高中課程豐富多元紐約市排名前25 新移民學子首選

下東城高中課程豐富多元紐約市排名前25 新移民學子首選
11/27美國科技學院 會計認證課免費試聽

11/27美國科技學院 會計認證課免費試聽
感恩節的由來

感恩節的由來
川普獲跆拳道黑帶9段證書 喊話再次當選要「穿去國會」

川普獲跆拳道黑帶9段證書 喊話再次當選要「穿去國會」
卡范納、高步邇 參訪華僑學校

卡范納、高步邇 參訪華僑學校

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，曾來過紐約市參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，霍楚呼籲民眾盡快檢測。美聯社

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

2021-12-02 12:22

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明