QuickBook 會計班12月5日開新班

QuickBook會計班12月5日開新班。

聖誕前夕，QuickBook-123會計培訓中心將舉辦2021年最後一期網上會計實務班，幫助新移民 學習和掌握現代會計基礎及其實務技能，並考取全美統考的QuickBooks職業會計證書。該會計班將于12月5日周日下午在Zoom網上直播開班，大家可以先試聽後報名，節日期間報名者享有折扣優惠。

QuickBooks職業會計證書是沒有會計背景的新移民在美國從事會計工作最便捷、最權威的技能通行證，學員通過3-4個月的專業培訓就能把證書考出來。培訓開始是中文的會計基礎教學，逐步過渡到英文的實務技能培訓。3個多月的培訓學員可在18個月內重複進行，學員可以用電腦、iPad甚至手機 上課，每堂課都是講兩次（週四、周日各1次）。

培訓內容都是一個獨當一面的公司會計每天要做的實務會計工作，諸如銀行對賬、應收應付、庫存成本、編制報表、公司稅務（所得稅、銷售稅及工資稅等）。會計班還有大量的QuickBooks考古題解析和模擬考試操練。公司的老闆和經理即使不考證書，也可以通過培訓從不懂會計的外行變為內行。

QuickBook-123會計培訓中心聯繫方式：微信 williamqb，電話626-353-6597（可留短信），總部地址9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。