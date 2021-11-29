曼哈頓下城邵愛玲律師專精離婚和各類移民案件

邵愛玲律師親力親為，幫助並解決無數家庭的法律需求，辦案精湛。

邵愛玲律師擁有紐約及新澤西的律師執照，精辦各類移民、離婚、家庭法庭案件，由邵律師親自主持。邵律師在法務領域有頗為豐富的經驗，包括政治庇護、單方面綠卡調整、被打劫U簽證、離婚爭財產和小孩監護權等。在過去的十多年中，邵律師成功為諸多客戶在移民局 （USCIS）與移民法庭（EOIR）上成功辯護並取得權益。

邵律師指，很多申請人不敢去地區法院請求法官來督促移民局受理案件，甚至傳出流言蜚語說移民局會故意刁難報復等傳言。但事實上並非如此，美國 是個法治國家，大部分移民案子的耽誤是來源於移民局的人力資源不足所致，從而導致客戶的案件被擱在一旁無人受理。根據邵律師豐富的辦案經驗，其實只有去地區法院做催辦令才會立即獲得移民局對此案件的關注和審理。

客戶與律師之間的溝通和瞭解是相當的重要的，也是取得法院最後判決成敗的關鍵因素。邵律師指出，她曾為一位來美超過20年的客戶打過複雜案件官司並維持多年，在代表客戶上最後一庭時與證人溝通中得知有利的最新資訊，在法官最終快要裁決的時候，新的有效資訊得以讓邵律師向法院要求延庭，並最終為其客戶成功獲得了政治庇護，讓其愛妻及女兒獲得居留在美的合法身份。

邵律師畢業於紐約州 立大學石溪分校，擁有紐約州立水牛城法學院法學博士學位，並在英國牛津大學攻讀過國際法，曾在2010年授予亞洲美國法學院學生協會的主席榮譽獎。曼哈頓下城地址：325 Broadway, Suite 301, New York, NY 10007(百老匯325號301室，移民局正對面)，電話：212-962-8088，中文網址：cn.shao-law.com。