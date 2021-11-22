陳桂女中醫精湛中醫療法 提醒冬季進補調養體質最佳時機

寒冬時節，執業於皇后區的陳桂女中醫呼籲僑胞把握冬令進補時機，調節體質、增進免疫力。

位於法拉盛市中心Sanford Tower的陳桂女中醫診所，以精湛的中醫療法為廣大僑胞提供各種冬令補膏和針灸、推拿、電子減肥等治療，歡迎各界僑胞致電諮詢。

陳醫師表示，冬令進補非常適合平時體質較弱者，如經常感冒、易疲倦、花粉過敏、經常性腹瀉、婦女雜症、心喘氣虛等症狀者，根據個人的情況斟視脈搏、舌苔等症狀來進行辯證，在辯證基礎上開出補藥方帖，再進行泡製如藥膏、藥酒或藥丸等補藥，經過一個冬天的適當調補後，一般會得到相當程度的改善效果。

今年新冠病毒肆虐，造成許多人身體上的負擔，同時也造成更多人心理上的恐懼及焦慮。陳醫師表示，不管是病後調養、增強抵抗力或是精氣神的調養，都可以通過中醫藥調理。

陳醫師擁有紐約州 針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅於方脈針灸、推拿及日本 指壓，具有數十年豐富的臨床經驗。為病患診斷時均先根據個人的情況瞭解病因，再為病患解說及安排一系列的療程並配合中草藥方的食用，使病患在最短的時間內舒解病痛。醫術精湛的陳醫師曾任職於上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間，應日本熊本大學的邀請，擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。在美期間，除提供精湛的醫術外，對社區的公益活動也熱衷投入，經常到各地老人中心或安養院為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。

精通國、英、日語及上海話的陳醫師服務項目有：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症及運動、工作損傷等推拿。診所接受藍十字、Cigna、聯合健保紅藍卡 及白卡、Aetna、老人牛津保險等。預約電話：718-961-7222，疫情期間周三及周六看診，敬請先預約。診所地址：133-47 Sanford Ave, #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower地下樓備有收費停車場）。