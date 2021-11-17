我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓首位亞裔女市長 吳弭宣誓就任 全家陪同

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

HOJA FOOD物料配送到店提供一條龍服務

紐約訊
HOJA FOOD供應蔗糖系列商品、開店物料設備、店面規畫及飲品菜單設計，亦在茶飲專門教室內提供專業教學訓練，即使零經驗的開店初學者都能很快上手，泡出一手好茶，打造獨特飲品。
HOJA FOOD供應蔗糖系列商品、開店物料設備、店面規畫及飲品菜單設計，亦在茶飲專門教室內提供專業教學訓練，即使零經驗的開店初學者都能很快上手，泡出一手好茶，打造獨特飲品。

在美東佔有珍珠奶茶原物料銷售第一名的HOJA FOOD，是本地珍珠奶茶炫風的最大推手。HOJA FOOD提供珍奶茶飲業者材料與設備，包括店面規劃方案、開店物料設備、飲品菜單設計、蔗糖系列商品和台灣小吃系列，同時提供茶飲專門教室作為專業教學訓練之用。該公司輔導零經驗的開店初學者，專注泡出一手好茶，打造專屬的獨特飲品。此外，該公司負責物料配送到店，整體一條龍服務，扮好飲料店後勤的重要角色。

台灣茶飲文化在全球蔚為風尚，手搖茶飲在各處遍地開花，為飲料界帶來龐大商機。在各家新進品牌如春筍般不斷竄起的今天，競爭異常激烈，但是如果能開發新創產品成為獨家供應的領頭羊，還是能保有高關注與高毛利優勢，藉以衝破重圍、異軍突起。站在業界前沿的HOJA FOOD早已為旗下代理商立下可茲遵循的成功模式與典範。

如何讓茶飲市場歷久不衰，除了需具備精準敏銳的市場眼光外，還需要有原物料的研發創新，留得住好味道，才能讓客人一試成主顧。HOJA FOOD勇於做別人不敢做，想別人不敢想。因為深入在地市場，總能精準抓住消費者動向，搶先一步推出潮流新品，提供客製化服務，並與多家手搖茶品牌合作研發各式飲品，在健康意識與提升口感中尋求平衡。一來在健康上替消費者把關，同時又能提升飲料的風味。去年，該公司更大規模將爆爆珠．果汁導入蔗糖液，取代原料本身的果糖，不僅使得產品風味檔次提升，更讓旗下代理商御茶(Yu Cha Corp)、豐茶(Fun Tea)屢創銷售佳績。

HOJA FOOD提供珍珠奶茶手搖飲原物料外，亦因應時勢推出一系列環保包材，上從紙杯．PLA杯材，下至紙吸管、PLA吸管、竹吸管，連提袋都使用可重複利用又不佔空間的不織布製作，在環保意識抬頭的時刻，為社會盡一份心力。

HOJA FOOD網址：www.hojafood.com；服務據點：紐約御茶食品，地址：34-36 56th Street, Woodside, New York 11377，電話：718-898-6888,718-898-6889，WeChat:yuchacorp；維吉尼亞豐茶食品，地址：8440 Kao Circle, Manassas, VA 20110，電話：703-678-6288，WeChat:funsales168。

台灣 紐約 維吉尼亞

上一則

時報廣場跨年夜 五歲以上參加者需提供相關證明

延伸閱讀

日本珍珠奶茶原料漲價 竟與中國養豬業有關

日本珍珠奶茶原料漲價 竟與中國養豬業有關
台灣珍珠奶茶產業線上拓銷團 11/8-11/10舉行

台灣珍珠奶茶產業線上拓銷團 11/8-11/10舉行
HOJA FOOD物料配送到店提供一條龍服務

HOJA FOOD物料配送到店提供一條龍服務
飲食追溯「台灣之光」珍珠奶茶 源自東南亞

飲食追溯「台灣之光」珍珠奶茶 源自東南亞
珍珠奶茶如何誕生？「吃的台灣史」 解謎

珍珠奶茶如何誕生？「吃的台灣史」 解謎

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

2021-11-16 02:29
中央公園強姦案25歲嫌犯落網，被押出五分局受審，此前有性犯罪紀錄。(市警提供)

中央公園強姦案嫌犯落網 2月曾在佛羅里達性犯罪被捕

2021-11-14 02:30

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
南加大缺工 加薪也找不到人 華資老闆下場替補

南加大缺工 加薪也找不到人 華資老闆下場替補
背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長